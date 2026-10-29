ProSiebenSat.1 Media: Umsatz leicht rückläufig, EBITDA-Ausblick bestätigt
Schwache Konsumlaune bremst ProSiebenSat.1: Der Konzern senkt seine organische Umsatzprognose für 2026. Strikte Kostendisziplin soll helfen, das EBITDA dennoch deutlich zu steigern.
Foto: Matthias Balk - dpa
- ProSiebenSat.1 erwartet 2026 nun einen leichten Rückgang des organischen Umsatzes statt des zuvor prognostizierten leichten Wachstums.
- Grund für die Anpassung sind das schwierige wirtschaftliche Umfeld und ein schwächerer privater Konsum als erwartet.
- Eine schlanke Kostenstruktur und diszipliniertes Cash Management sollen den Umsatzrückgang ausgleichen.
- Der Ausblick für das EBITDA bleibt bestehen: Es soll 2026 deutlich über dem Vorjahreswert von 241 Mio. Euro liegen.
- Für den Konzernumsatz erwartet das Unternehmen weiterhin einen moderaten Rückgang gegenüber 3.675 Mio. Euro im Jahr 2025.
- Die Netto-Finanzverschuldung soll zum Jahresende stabil bleiben; beim Verschuldungsgrad hält ProSiebenSat.1 an der Spanne von 3,0x bis 3,5x fest.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ProSiebenSat.1 Media ist am 12.11.2026.
Der Kurs von ProSiebenSat.1 Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1640EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 %
im Plus.
+0,57 %
-2,40 %
-1,31 %
-12,76 %
-42,12 %
-36,56 %
-77,93 %
-91,92 %
-63,26 %
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