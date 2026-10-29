'Mein Schiff 3' für Reparaturen in eine Werft
Nach Unfall
- Schiff wechselt Sonntag zur Reparatur an Lloyd Werft
- Böe ließ Schiff mit zwei Containerschiffen kollidieren
- Kanarenreise abgesagt, Polizei ermittelt gegen Kapitän
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Unfall des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" in Bremerhaven sind Reparaturen in einer Werft erforderlich. Dafür werde das Schiff voraussichtlich am Sonntag (1. November) an die Pier der Lloyd Werft Bremerhaven wechseln, teilte Tui Cruises mit. Fachleute untersuchen den Ozeanriesen nach Angaben der Reederei und bereiten nächste Schritte vor.
Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war am Sonntag beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren.
Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt. Die Gäste bekommen den Reisepreis erstattet. Die Reederei teilte weiter mit, dass sie davon ausgehe, Anfang kommender Woche mehr Klarheit darüber zu haben, wie nachfolgende Reisen betroffen seien.
Die Wasserschutzpolizei ermittelt zu dem Unfall, unter anderem gegen den Kapitän wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen sollen klären, ob er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das Bremer Hafenressort erklärte, dass für die Manöver von Schiffen im Hafen immer die Kapitäne verantwortlich seien./bch/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 6,90 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +45,31 %/+16,25 % bedeutet.
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Die Aktie von Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) legt nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen auf der außerbörslichen Handelsplattform Lang & Schwarz deutlich zu und notiert bei 262,50 Euro — 3,8 Prozent über dem Kurs vor der Meldung. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertrifft die Analystenerwartungen klar, während der Quartalsumsatz die Konsensprognose knapp verfehlt. Zudem hebt der Kreuzfahrtkonzern seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie an.
@NC Du hast das damals aber als BJ gepostet falscher Account!!
Zur Erinnerung:
Bayerjuwel70
24.10.25 11:37:32
@ Millionär Mbpoll: 3,50 bei Crash und/oder Putin greift die Nato an ! Ansonsten 4,50 nach Umsatz/ Gewinnwarnung und obligatorische Kapitalerhöhung.
So ein dummer Beitrag............Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif