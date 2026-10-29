JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler nach Zahlen und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Bildverarbeitungsspezialist habe im dritten Quartal herausragend abgeschnitten und damit den Sorgen um Lieferengpässe getrotzt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Die Ebit-Marge habe sich mehr als verdoppelt, gestützt durch ein starkes operatives Geschäft, eine hohe Kapazitätsauslastung, Effizienzsteigerungen und einige positive Einmaleffekte./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,78 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

