Börsen Update USA - 29.10. - US Tech 100 schwach -0,92 %

Der US 30 steht bei 52.206,18 PKT und verliert bisher -0,75 %.

Top-Werte: Boeing +4,14 %, Nike (B) +3,14 %, Sherwin-Williams +2,29 %, The Home Depot +2,27 %, Cisco Systems -2,26 %

Flop-Werte: Caterpillar -9,95 %, Microsoft -6,39 %, Amazon -4,13 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:27) bei 29.318,08 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +6,35 %, Fortinet +5,54 %, Axon Enterprise +4,83 %, Intuit +4,76 %, NXP Semiconductors +4,39 %

Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -24,80 %, Lumentum Holdings -10,66 %, Marvell Technology -7,19 %, Microsoft -6,39 %, Honeywell Aerospace -6,26 %

Der US 500 steht bei 7.700,14 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: Norwegian Cruise Line +14,57 %, Huntington Ingalls Industries +12,96 %, Textron +10,61 %, Builders Firstsource +10,29 %, Tyler Technologies +9,41 %

Flop-Werte: ServiceNow -11,70 %, Lumentum Holdings -10,66 %, Caterpillar -9,95 %, Baxter International -6,57 %, Microsoft -6,39 %

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