Zeitweise 6,77 % im Minus: Banco Santander gerät unter Druck

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Banco Santander mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,69 % hinnehmen.

Zwischenzeitlich sackt der Kurs von Banco Santander um 6,77 % ab. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gibt es nicht. Bankaktien zeigen kein einheitliches Bild: Während BBVA und CaixaBank ebenfalls nachgeben, legen BNP Paribas und HSBC zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Banco Santander Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,73 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,64 % im Plus-Minus-Bereich. Banco Santander entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Banco Santander

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. BBVA notiert im Minus, mit -2,79 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,30 %. Intesa Sanpaolo verliert -0,33 % CAIXABANK notiert im Minus, mit -1,19 %.

Banco Santander Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat -16,05 % 3 Monate -14,69 % 1 Jahr +20,95 %

Stand: 29.10.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von Banco Santander erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,68 %, über 10 Jahre bei 10,41 %.

Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Informationen zur Banco Santander Aktie

Banco Santander ist eine global tätige Universalbank mit Fokus auf Retail-, Firmen- und Investmentbanking sowie Vermögensverwaltung, stark in Europa und Lateinamerika. Hauptleistungen: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Asset Management. Wichtige Konkurrenten: BBVA, HSBC, BNP Paribas, UniCredit. USP: starke Präsenz in Spanien/LatAm, Skalenvorteile, digitale Plattformen (z.B. Openbank).

Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,09 Mrd.EUR € wert.

Banco Santander Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Banco Santander Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Banco Santander Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.