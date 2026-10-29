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    Zeitweise 6,77 % im Minus: Banco Santander gerät unter Druck

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Banco Santander verliert 5,07 % und bleibt damit deutlich hinter dem steigenden Eurozone 50 zurück.

    Das bewegt die Anleger - Zeitweise 6,77 % im Minus: Banco Santander gerät unter Druck
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Zwischenzeitlich sackt der Kurs von Banco Santander um 6,77 % ab. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gibt es nicht. Bankaktien zeigen kein einheitliches Bild: Während BBVA und CaixaBank ebenfalls nachgeben, legen BNP Paribas und HSBC zu.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Banco Santander Aktie am 29.10.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Banco Santander mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,69 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Banco Santander Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,73 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,64 % im Plus-Minus-Bereich. Banco Santander entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Banco Santander

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. BBVA notiert im Minus, mit -2,79 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,30 %. Intesa Sanpaolo verliert -0,33 % CAIXABANK notiert im Minus, mit -1,19 %.

    Banco Santander Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,29 %
    1 Monat -16,05 %
    3 Monate -14,69 %
    1 Jahr +20,95 %
    Stand: 29.10.2026, 20:00 Uhr

    Die Aktie von Banco Santander erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,68 %, über 10 Jahre bei 10,41 %.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026


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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Informationen zur Banco Santander Aktie

    Banco Santander ist eine global tätige Universalbank mit Fokus auf Retail-, Firmen- und Investmentbanking sowie Vermögensverwaltung, stark in Europa und Lateinamerika. Hauptleistungen: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Asset Management. Wichtige Konkurrenten: BBVA, HSBC, BNP Paribas, UniCredit. USP: starke Präsenz in Spanien/LatAm, Skalenvorteile, digitale Plattformen (z.B. Openbank).

    Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,09 Mrd.EUR € wert.

    Banco Santander Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Banco Santander Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Banco Santander Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Banco Santander

    -3,59 %
    -11,45 %
    -15,65 %
    -14,83 %
    +21,66 %
    +200,52 %
    +223,63 %
    +148,55 %
    +97,49 %
    ISIN:ES0113900J37WKN:858872
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