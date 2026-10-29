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    Schwarzer Tag für KI-Aktien: Böses Omen für die Zukunft?

    Marktgeflüster

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    KI-Aktien: das Desaster von Alphabet (Google) zeigt eines: die (KI-Revolution) frisst ihre Kinder! KI kannibalisiert auch das Geschäftsmodell von Alphabet - also entschied man sich für den Kampf: man investiert und inve

    Schwarzer Tag für KI-Aktien: das Desaster von Alphabet (Google) zeigt eines: die (KI-Revolution) frisst ihre Kinder! KI kannibalisiert auch das Geschäftsmodell von Alphabet - also entschied man sich für den Kampf: man investiert und investiert in KI, hat dadurch einen tiefroten Cash Flow, aber wenig Aussicht auf ein neues tragfähiges Geschäftsmodell durch KI. Andererseits erwischt es heute auch den Software-Sektor mit ServiceNow. Können die Zahlen von Amazon heute nachbörsliche den Abverkauf der KI-Aktien stoppen? Das eigentlich Erstaunliche ist aber, dass es so lange dauert, bis die Wall Street zur Kenntnis nimmt, dass die Sache schwierig wird in Sachen Gewinne - aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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