Schwarzer Tag für KI-Aktien: Böses Omen für die Zukunft?

Schwarzer Tag für KI-Aktien: das Desaster von Alphabet (Google) zeigt eines: die (KI-Revolution) frisst ihre Kinder! KI kannibalisiert auch das Geschäftsmodell von Alphabet - also entschied man sich für den Kampf: man investiert und investiert in KI, hat dadurch einen tiefroten Cash Flow, aber wenig Aussicht auf ein neues tragfähiges Geschäftsmodell durch KI. Andererseits erwischt es heute auch den Software-Sektor mit ServiceNow. Können die Zahlen von Amazon heute nachbörsliche den Abverkauf der KI-Aktien stoppen? Das eigentlich Erstaunliche ist aber, dass es so lange dauert, bis die Wall Street zur Kenntnis nimmt, dass die Sache schwierig wird in Sachen Gewinne - aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt..

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