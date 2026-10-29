Rekordauftragsbestand treibt L3Harris Technologies nach oben

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von L3Harris Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -5,96 % verkraften.

Ein Rekordauftragsbestand und starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 geben L3Harris Technologies Auftrieb. Der Anbieter von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien verzeichnet zugleich regen Handel: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags.

Auf Wochensicht steht bei der L3Harris Technologies Aktie damit ein Gewinn von +14,09 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in L3Harris Technologies eine positive Entwicklung von +0,08 % erlebt.

L3Harris ist nach Umsatz eines der größten Unternehmen der Space Economy. Am Donnerstag hat die Alternative zu SpaceX sehr starke Zahlen präsentiert!

L3Harris Technologies (NYSE: LHX) reported its third quarter 2026 results. “Our team’s exceptional execution delivered solid financial performance in the third quarter. We grew backlog to record levels, underscoring the consistently strong demand …

L3Harris Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,09 % 1 Monat +19,87 % 3 Monate -5,96 % 1 Jahr +2,41 %

Stand: 29.10.2026, 20:21 Uhr

Die Aktie von L3Harris Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,47 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,26 %, über 10 Jahre bei 11,08 %.

Informationen zur L3Harris Technologies Aktie

L3Harris Technologies ist ein führender Anbieter von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien mit einem breiten Produktportfolio, das Kommunikationssysteme, Avionik und Radarsysteme umfasst. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und steht im Wettbewerb mit Lockheed Martin und Raytheon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anforderungen zu bieten.

Es gibt 186 Mio. L3Harris Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,44 Mrd. € wert.

L3Harris Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die L3Harris Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur L3Harris Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.