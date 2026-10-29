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    Bayer: Vierter Gewinntag bei steigenden Branchenwerten

    Besonders beachtet!

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    Bayer legt um 4,12 % zu, während der Handelsumsatz bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Besonders beachtet! - Bayer: Vierter Gewinntag bei steigenden Branchenwerten
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Mit Novartis, BASF und Sanofi steigen auch weitere Werte aus der Pharma- und Chemiebranche. Bayer setzt damit seine Gewinnserie am vierten Handelstag in Folge fort. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Bayer einen Gewinn von +1,99 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,98 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +29,08 % gewonnen.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,68 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,08 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,40 %. Sanofi legt um +1,22 % zu

    Informationen zur Bayer Aktie

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,95 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kurssprung und die Erwartungen an Bayers Quartalszahlen am 3. November. Schwache BASF-Agrarzahlen nähren Sorgen um Crop Science. Orions Zahlen zu Nubeqa wecken dagegen Hoffnung auf stärkeres Wachstum. Diskutiert wird, ob Nubeqa und Kerendia Rückgänge bei Eylea und Xarelto ausgleichen können. Positive Nubeqa-Studiendaten und Asundexians China-Zulassung stützen die Zuversicht; einzelne Anleger halten die Aktie für günstig.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,33 %
    1 Monat -5,98 %
    3 Monate +1,99 %
    1 Jahr +75,11 %
    Stand: 29.10.2026, 20:23 Uhr

    Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,33 %, über 10 Jahre bei -6,43 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Bayer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Bayer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Bayer

    +4,12 %
    +7,33 %
    -5,98 %
    +1,99 %
    +75,11 %
    +17,91 %
    -1,63 %
    -46,63 %
    +234,83 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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