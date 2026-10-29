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    Teladoc Health: Kurssprung nach zwischenzeitlichen Verlusten

    Aktie im Fokus

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    Teladoc Health springt um 18,17 % nach oben und steuert damit auf den dritten Gewinntag in Folge zu.

    Aktie im Fokus - Teladoc Health: Kurssprung nach zwischenzeitlichen Verlusten
    Foto: adobe.stock.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 2,87 % dreht Teladoc Health deutlich ins Plus. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 5,5-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht.

    Wie hat sich die Teladoc Health-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Anstieg bei Teladoc Health konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,23 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +45,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,59 % gewonnen.

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    Die Aktie von Teladoc Health erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -45,73 %.

    Informationen zur Teladoc Health Aktie

    Teladoc Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Telemedizin, das durch innovative Lösungen und umfassende Dienstleistungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutioniert.

    Es gibt 182 Mio. Teladoc Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd. € wert.

    Teladoc Health Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +45,63 %
    1 Monat +54,67 %
    3 Monate -4,23 %
    1 Jahr +8,71 %
    Stand: 29.10.2026, 20:24 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von Teladoc Health

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Humana notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Unitedhealth Group notiert im Minus, mit -0,87 %.

    Teladoc Health Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Teladoc Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teladoc Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Teladoc Health

    +19,55 %
    +45,63 %
    +54,67 %
    -4,23 %
    +8,71 %
    -46,80 %
    -93,81 %
    -69,27 %
    ISIN:US87918A1051WKN:A14VPK
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