HOUSTON, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar („SEG"), ein weltweit führender vertikal integrierter Solarhersteller, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Grundstücksvertrag für eine geplante HJT-Solarzellenfabrik (Heterojunction) im Wert von 950 Millionen US-Dollar und mit einer Kapazität von 4 GW auf seinem Tomball Industrial Campus im Großraum Houston unterzeichnet hat.

Die geplante HJT-Anlage im Wert von 950 Millionen US-Dollar soll die jährliche Produktionskapazität für Solarzellen um 4 GW erhöhen und mehr als 700 Arbeitsplätze vor Ort schaffen

Die Anlage soll mehr als 700 Arbeitsplätze vor Ort schaffen und ist in zwei Phasen à 2 GW geplant, deren Inbetriebnahme für 2028 bzw. 2029 angestrebt wird. Damit würde der SEG-Industriepark in Tomball zu einem der wenigen Produktionsstandorte in den USA werden, an denen HJT-Zellen, -Module und Schlüsselkomponenten an einem Ort hergestellt werden.

Die Anlage wird direkt neben der bestehenden 4-GW-Modulproduktionsstätte „Tomball #1" von SEG sowie der derzeit im Bau befindlichen 4,6-GW-Modulproduktionsstätte „Tomball #2" liegen. Nach ihrer Fertigstellung wird die HJT-Zellenanlage die Produktion von Solarzellen, Modulen und Schlüsselkomponenten auf dem SEG-Campus in Tomball vereinen – zusammen mit Lagerflächen, einem Forschungs- und Entwicklungszentrum, einem zertifizierten Prüflabor sowie geplanten Produktionslinien für EVA und Anschlussdosen.

Die in Texas hergestellten Module von SEG, die mit in den USA produzierten HJT-Zellen gebaut werden, werden Entwicklern und Anlagenbesitzern helfen, die Anforderungen an den inländischen Anteil zu erfüllen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu verbessern. Zudem bieten sie etwas, das auf dem heutigen Markt zunehmend an Wert gewinnt: eine verlässliche Bezugsquelle für in den USA hergestellte Produkte.

Jim Wood, CEO von SEG Solar, sagte: „Die Verlagerung der HJT-Zellfertigung in die USA bietet Kunden eine stärker im Inland verankerte Lieferkette mit transparenterer Beschaffung und einem einzigen Unternehmen, das für das Produkt steht. Als einziges US-Unternehmen, das sich der integrierten vertikalen Fertigung im Inland verschrieben hat, wird SEG seine Aktivitäten und Innovationen in den USA weiter ausbauen. In den USA hergestellte Zellen, in den USA hergestellte Module, ein Unternehmen, das die Verantwortung trägt."

Informationen zu SEG Solar

SEG wurde 2021 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA, der sich der Lieferung zuverlässiger sowie kosteneffizienter Solarmodule für Versorger, Gewerbe- und Privatkunden verschrieben hat. Bis Ende 2025 hatte SEG weltweit über 7,5 GW Solarmodule ausgeliefert und eine Modulproduktionskapazität von 6,5 GW erreicht.

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Die Murata Seisakusho Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 39,01EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.