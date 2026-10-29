JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 187 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Eckdaten hätten die Annahme untermauert, dass des Sportartikelhersteller mit derzeitigen Herausforderungen erfolgreich umgehen könne, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf nachlassenden Rückenwind in puncto Betriebskapital, das stark marketinggeprägte Marktumfeld in Europa und die Alterung der "Terrace"-Produktlinie. Ganz frisch sei nun noch das Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung gestärkt worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 166,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 187

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 € , was eine Steigerung von +19,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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