Luftfahrt- und Rüstungswerte gefragt: Boeing steigt mit

Der heutige Anstieg bei Boeing konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -20,45 % nicht vollständig ausgleichen.

Luftfahrt- und Rüstungsaktien gewinnen auf breiter Front: Neben Boeing steigen auch Airbus, General Dynamics, Northrop Grumman und Lockheed Martin. Den stärksten Zuwachs in dieser Gruppe verzeichnet General Dynamics mit 4,03 %. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei Boeing ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um -9,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -16,55 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um -0,49 %. Boeing entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +4,03 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,90 %. Northrop Grumman legt um +2,03 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,04 %.

Die Aktie von Boeing erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,62 %, über 10 Jahre bei 1,44 %.

Informationen zur Boeing Aktie

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Es gibt 790 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,52 Mrd.EUR € wert.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,30 % 1 Monat -5,03 % 3 Monate -20,45 % 1 Jahr -19,66 %

Stand: 29.10.2026, 21:00 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Rückenwind in Frankfurt, Gegenwind an der Wall Street: DAX und MDAX legen kräftig zu, während US-Indizes nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzen adidas, Salzgitter und Basler.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Boeing Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.