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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 29.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 29.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 Prozent und die Sorge vor einer kurzfristigen Enttäuschung bei den anstehenden Quartalszahlen. Erwartet werden Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie starkes AWS-Wachstum. Hohe KI-Ausgaben könnten jedoch den freien Cashflow belasten; langfristig gelten ausgebuchte Cloud-Kapazitäten und Anthropic-Verträge als Chancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -9,50 %
    Platz 2
    Performance 1M: -20,30 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,50 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -6,59 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,02 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf trotz besser als erwarteter Quartalszahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden zudem Azure-Wachstum, zusätzliche Copilot-Umsätze und die für 2026 von 175 auf 170 Mrd. gesenkten Investitionspläne. Als Gründe werden verzögerte Rechenzentrumskapazitäten genannt. Die möglichen Folgen für den Cashflow und die Fortsetzung des KI-Booms werden unterschiedlich eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Nike (B)
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,80 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nikes schwierigen Turnaround: Schwacher Konsum und stärkere Rabatte belasten China, während ein möglicher Rückbau eigener Filialen samt Joint Venture und PACE-Einsparungen als Chancen gelten. Analysten bleiben uneinig, mit Kurszielen zwischen 25 und 50 US-Dollar. Technische Indikatoren deuten laut Beiträgen auf eine mögliche Erholung; zudem wird Nikes Indienexpansion diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Boeing
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,03 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von über 10 Prozent, die mögliche Unterstützung bei 135 Dollar und gesenkte Analysteneinschätzungen. Trotz teils hoher Kursziele halten manche die Rückschläge und schwachen Zahlen für belastend; sinkende Verluste allein gelten ihnen nicht als ausreichender Grund für Kursgewinne. Andere verweisen auf Fortschritte unter dem neuen Management, treue Kunden und Probleme bei Airbus und bleiben investiert oder erwägen einen Wiedereinstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Boeing eingestellt.

    The Home Depot
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,20 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,60 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

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