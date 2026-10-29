Aktien mit extremer Performance im US 30 am 29.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 Prozent und die Sorge vor einer kurzfristigen Enttäuschung bei den anstehenden Quartalszahlen. Erwartet werden Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie starkes AWS-Wachstum. Hohe KI-Ausgaben könnten jedoch den freien Cashflow belasten; langfristig gelten ausgebuchte Cloud-Kapazitäten und Anthropic-Verträge als Chancen.