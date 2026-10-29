Aktien mit extremer Performance im US 30 am 29.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,50 %
Performance 1M: -20,30 %
Tagesperformance: -6,59 %
Performance 1M: +6,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: +7,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: -5,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +14,75 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: +1,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: +3,60 %