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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -26,18 %.

    Intel
    Tagesperformance: -18,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: -18,90 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,60 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -11,98 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,23 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,98 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -10,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,97 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 Prozent und die Sorge vor einer kurzfristigen Enttäuschung bei den anstehenden Quartalszahlen. Erwartet werden Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie starkes AWS-Wachstum. Hohe KI-Ausgaben könnten jedoch den freien Cashflow belasten; langfristig gelten ausgebuchte Cloud-Kapazitäten und Anthropic-Verträge als Chancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -8,62 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,61 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,62 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +8,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,51 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,08 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -7,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,27 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +6,70 %
    Platz 8
    Performance 1M: -21,14 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach Fortinets Q3-Zahlen, obwohl Umsatz und bereinigter Gewinn die Erwartungen übertrafen. Als Belastungen gelten langsameres Billings- und Servicewachstum, sinkende Gerätemargen und höhere Lagerbestände; auch die Prognose für Serviceerlöse wurde gesenkt. Einige sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit, andere bezweifeln, dass die Zahlen ihn rechtfertigen. Truist senkte das Kursziel von 200 auf 175 US-Dollar, bestätigte aber „Buy“.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fortinet eingestellt.

    Microsoft
    Tagesperformance: -6,57 %
    Platz 9
    Performance 1M: +6,02 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf trotz besser als erwarteter Quartalszahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden zudem Azure-Wachstum, zusätzliche Copilot-Umsätze und die für 2026 von 175 auf 170 Mrd. gesenkten Investitionspläne. Als Gründe werden verzögerte Rechenzentrumskapazitäten genannt. Die möglichen Folgen für den Cashflow und die Fortsetzung des KI-Booms werden unterschiedlich eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Teradyne
    Tagesperformance: -6,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,89 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,57 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -6,34 %
    Platz 11
    Performance 1M: -24,39 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und die Frage, ob die hohe Bewertung angesichts des enormen Ausbaubedarfs tragfähig ist. Eine Verwässerung auf rund 484 Millionen Aktien gilt als mögliches, aber nicht feststehendes Szenario. Die Citi-Fazilität verschafft kurzfristig Spielraum, birgt jedoch Refinanzierungsrisiken. Meta-Verträge und anhaltender KI-Bedarf stützen die Aussichten, während Kosten, Rentabilität und Marktskepsis belasten. Als mögliche Abwärtsmarken werden 140 und 120 US-Dollar genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -6,17 %
    Platz 12
    Performance 1M: -18,13 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,17 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -5,85 %
    Platz 13
    Performance 1M: -26,77 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kurskorrektur und die Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus. Diskutiert werden ein Auftragsbestand von rund 104 Mrd. US-Dollar, Einnahmen von 5 Mrd. und Schulden von etwa 50 Mrd. US-Dollar. Chancen durch Expansion und mögliche positive Quartalszahlen stehen Sorgen über Verschuldung, Kundenausfälle und Stromversorgung gegenüber. Einige Anleger berichten von Käufen trotz der Kursverluste.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -5,76 %
    Platz 14
    Performance 1M: +6,28 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,76 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +5,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: +25,03 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,22 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,18 %
    Platz 16
    Performance 1M: -5,56 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,18 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: -5,00 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,94 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,40 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 19
    Performance 1M: -10,21 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kurschancen zwischen hoher KI-Nachfrage und Sorgen um Investitionsausgaben. Alphabets Zahlen werden unterschiedlich bewertet; Microsofts Wachstum und starke SK-Hynix-Zahlen gelten als positive Signale. Diskutiert werden volle Auftragsbücher bis 2029/2030, langfristige Lieferverträge und mögliche Aktienrückkäufe. Charttechnisch wird ein Kaufniveau von 750 US-Dollar genannt; zudem bestehen Hoffnungen auf eine Jahresendrally.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 20
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 21
    Performance 1M: +8,65 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 22
    Performance 1M: +13,00 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Rücksetzer der Moderna-Aktie und die Frage nach einem Wiedereinstieg. Technisch wird beobachtet, ob der Kurs die Marke von 180 US-Dollar hält und eine Erholung gelingt; zugleich herrscht Unsicherheit über das Abwärtsrisiko. Die Citi sieht 80 Dollar als Kursziel. Positive Hautkrebs-Impfstoffdaten stützen die langfristige Hoffnung, doch der mögliche Umsatz und die hohen Erwartungen bleiben Bewertungsfragen. Einige halten den Rückgang für übertrieben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 23
    Performance 1M: +11,12 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: +3,08 %
    Platz 24
    Performance 1M: +3,92 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,08 %.

    Cintas
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 25
    Performance 1M: +10,51 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 26
    Performance 1M: +1,69 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 27
    Performance 1M: +3,86 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 28
    Performance 1M: +9,52 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,43 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

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