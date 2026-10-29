Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -18,60 %
Performance 1M: -18,90 %
Tagesperformance: -11,98 %
Performance 1M: +0,23 %
Tagesperformance: -10,75 %
Performance 1M: +0,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,62 %
Performance 1M: -11,61 %
Tagesperformance: +8,08 %
Performance 1M: +1,51 %
Tagesperformance: -7,27 %
Performance 1M: -0,42 %
Tagesperformance: +6,70 %
Performance 1M: -21,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,57 %
Performance 1M: +6,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,57 %
Performance 1M: -23,89 %
Tagesperformance: -6,34 %
Performance 1M: -24,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,17 %
Performance 1M: -18,13 %
Tagesperformance: -5,85 %
Performance 1M: -26,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,76 %
Performance 1M: +6,28 %
Tagesperformance: +5,22 %
Performance 1M: +25,03 %
Tagesperformance: -5,18 %
Performance 1M: -5,56 %
Tagesperformance: -5,00 %
Performance 1M: +3,94 %
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: +5,40 %
Tagesperformance: -4,68 %
Performance 1M: -10,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: +13,97 %
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: +8,65 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +13,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: +11,12 %
Tagesperformance: +3,08 %
Performance 1M: +3,92 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: +10,51 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +1,69 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: +3,86 %
Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: +9,52 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: -1,43 %