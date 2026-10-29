Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein
- Intel enttäuscht mit Quartalsprognose die Börse
- Aktie verliert nach Ausblick rund ein Fünftel
- Hohe Speicherpreise bremsen PCs bis Mitte 2027
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel hat die Börse mit seiner Prognose für das laufende Quartal schwer enttäuscht. Die Aktie brach am Donnerstag in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um rund ein Fünftel ein.
Intel sagte für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar vorher. Analysten hatten eher mit 17 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie verfehlte Intel mit einer Prognose von 25 US-Cent die Markterwartung von 43 Cent deutlich. Intel-Finanzchef David Zinsner sagte dem Wirtschaftssender CNBC, das Unternehmen stelle seit Wochen eine Abschwächung des Geschäfts fest, weil wegen hoher Speicherpreise weniger Geräte gekauft würden. Das Geschäft mit Personal Computern werde auch noch über das erste Halbjahr 2027 gebremst laufen, betonte Zinsner. Die Speicherpreise sind in den vergangenen Monaten wegen der hohen Nachfrage zum Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz explosiv gestiegen.
Im vergangenen Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zu, was in etwa den Analystenerwartungen entsprach. Unter dem Strich sank der Gewinn um 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,47 % und einem Kurs von 69,18 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 112,00USD was eine Bandbreite von +24,21 %/+63,67 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/chips-intel-investiert-fuenf-milliarden-euro-in-irland/100239416.html
Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀