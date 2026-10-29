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    Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein

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    Für Sie zusammengefasst
    • Intel enttäuscht mit Quartalsprognose die Börse
    • Aktie verliert nach Ausblick rund ein Fünftel
    • Hohe Speicherpreise bremsen PCs bis Mitte 2027
    Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel hat die Börse mit seiner Prognose für das laufende Quartal schwer enttäuscht. Die Aktie brach am Donnerstag in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um rund ein Fünftel ein.

    Intel sagte für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar vorher. Analysten hatten eher mit 17 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie verfehlte Intel mit einer Prognose von 25 US-Cent die Markterwartung von 43 Cent deutlich. Intel-Finanzchef David Zinsner sagte dem Wirtschaftssender CNBC, das Unternehmen stelle seit Wochen eine Abschwächung des Geschäfts fest, weil wegen hoher Speicherpreise weniger Geräte gekauft würden. Das Geschäft mit Personal Computern werde auch noch über das erste Halbjahr 2027 gebremst laufen, betonte Zinsner. Die Speicherpreise sind in den vergangenen Monaten wegen der hohen Nachfrage zum Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz explosiv gestiegen.

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    Im vergangenen Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zu, was in etwa den Analystenerwartungen entsprach. Unter dem Strich sank der Gewinn um 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar./so/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,47 % und einem Kurs von 69,18 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 112,00USD was eine Bandbreite von +24,21 %/+63,67 % bedeutet.





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