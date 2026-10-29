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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.10.2026

    Top & Flop

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,61 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: +13,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: +30,04 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Norwegian Cruise Line (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kurssprung der Norwegian-Cruise-Aktie und mögliche Widerstände: 16,60 Euro wird als Verkaufsmarke diskutiert; genannt werden Unterstützungen bei 17,40 und 16,80 US-Dollar sowie Kursziele bis 21 US-Dollar. Fundamental werden starke Q3-Zahlen, hohe Auslastung und eine angehobene EBITDA-Prognose hervorgehoben. Hohe Neubauinvestitionen und Schulden bleiben Thema; sinkende Investitionen ab 2028 könnten den freien Cashflow stärken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Norwegian Cruise Line eingestellt.

    Ingersoll Rand
    Tagesperformance: +13,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,66 %
    Chart Ingersoll Rand
    ISIN: US45687V1061
    WKN: A2P070
    Die Ingersoll Rand Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,53 %.

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: +13,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: +23,87 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,36 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -12,80 %
    Platz 5
    Performance 1M: -15,41 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach den Zahlen. Als Belastungen gelten die hohe Bewertung, ein schwächer als erwarteter cRPO-Ausblick und Sorgen um KI-bedingte Lizenzverluste. Dem stehen robustes Wachstum und ein erhöhtes KI-Vertragsvolumenziel gegenüber. Einige sehen den Abverkauf als überzogen und kaufen nach. Diskutiert werden zudem ein möglicher Fall unter 100 Euro und Einstiege bei 70 bis 75 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +12,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,94 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,35 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -12,08 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,23 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,08 %.

    Textron
    Tagesperformance: +11,31 %
    Platz 8
    Performance 1M: +16,34 %
    Chart Textron
    ISIN: US8832031012
    WKN: 852659
    Die Textron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,31 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -9,50 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,30 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,50 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +9,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: +17,09 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,02 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -8,66 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,97 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 Prozent und die Sorge vor einer kurzfristigen Enttäuschung bei den anstehenden Quartalszahlen. Erwartet werden Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie starkes AWS-Wachstum. Hohe KI-Ausgaben könnten jedoch den freien Cashflow belasten; langfristig gelten ausgebuchte Cloud-Kapazitäten und Anthropic-Verträge als Chancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Coherent
    Tagesperformance: -8,58 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,59 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,58 %.

    HP
    Tagesperformance: -8,26 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,81 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,26 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +8,21 %
    Platz 14
    Performance 1M: +15,24 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,21 %.

    Baxter International
    Tagesperformance: -8,17 %
    Platz 15
    Performance 1M: +2,90 %
    Chart Baxter International
    ISIN: US0718131099
    WKN: 853815
    Die Baxter International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,17 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +8,11 %
    Platz 16
    Performance 1M: +2,88 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,11 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -7,29 %
    Platz 17
    Performance 1M: -11,47 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,29 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -7,27 %
    Platz 18
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,27 %.

    L3Harris Technologies
    Tagesperformance: +7,02 %
    Platz 19
    Performance 1M: +18,00 %
    Chart L3Harris Technologies
    ISIN: US5024311095
    WKN: A2PM3H
    Die L3Harris Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,02 %.

    Tractor Supply
    Tagesperformance: +6,85 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,84 %
    Chart Tractor Supply
    ISIN: US8923561067
    WKN: 889826
    Die Tractor Supply Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,85 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -6,84 %
    Platz 21
    Performance 1M: +6,02 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf trotz besser als erwarteter Quartalszahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden zudem Azure-Wachstum, zusätzliche Copilot-Umsätze und die für 2026 von 175 auf 170 Mrd. gesenkten Investitionspläne. Als Gründe werden verzögerte Rechenzentrumskapazitäten genannt. Die möglichen Folgen für den Cashflow und die Fortsetzung des KI-Booms werden unterschiedlich eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    CIENA
    Tagesperformance: -6,83 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,96 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,83 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +6,61 %
    Platz 23
    Performance 1M: -20,57 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach Fortinets Q3-Zahlen, obwohl Umsatz und bereinigter Gewinn die Erwartungen übertrafen. Als Belastungen gelten langsameres Billings- und Servicewachstum, sinkende Gerätemargen und höhere Lagerbestände; auch die Prognose für Serviceerlöse wurde gesenkt. Einige sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit, andere bezweifeln, dass die Zahlen ihn rechtfertigen. Truist senkte das Kursziel von 200 auf 175 US-Dollar, bestätigte aber „Buy“.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fortinet eingestellt.

    Teradyne
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 24
    Performance 1M: -23,89 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: +6,28 %
    Platz 25
    Performance 1M: -9,53 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: +5,92 %
    Platz 26
    Performance 1M: +34,14 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,92 %.

    Vulcan Materials (Holding Co)
    Tagesperformance: +5,64 %
    Platz 27
    Performance 1M: +15,96 %
    Chart Vulcan Materials (Holding Co)
    ISIN: US9291601097
    WKN: 855854
    Die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,64 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: -5,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: +12,42 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,62 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,61 %
    Platz 29
    Performance 1M: -5,56 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,61 %.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: +5,56 %
    Platz 30
    Performance 1M: -9,00 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,56 %.

    Tapestry
    Tagesperformance: +5,44 %
    Platz 31
    Performance 1M: +6,48 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,44 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: +5,26 %
    Platz 32
    Performance 1M: +17,78 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,26 %.

    Intercontinental Exchange
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 33
    Performance 1M: +8,70 %
    Chart Intercontinental Exchange
    ISIN: US45866F1049
    WKN: A1W5H0
    Die Intercontinental Exchange Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 34
    Performance 1M: +25,03 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    Masco
    Tagesperformance: +5,13 %
    Platz 35
    Performance 1M: +19,09 %
    Chart Masco
    ISIN: US5745991068
    WKN: 856632
    Die Masco Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,13 %.

    Trane Technologies
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 36
    Performance 1M: -3,31 %
    Chart Trane Technologies
    ISIN: IE00BK9ZQ967
    WKN: A2P09K
    Die Trane Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: -5,01 %
    Platz 37
    Performance 1M: +3,94 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,95 %
    Platz 38
    Performance 1M: -10,21 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kurschancen zwischen hoher KI-Nachfrage und Sorgen um Investitionsausgaben. Alphabets Zahlen werden unterschiedlich bewertet; Microsofts Wachstum und starke SK-Hynix-Zahlen gelten als positive Signale. Diskutiert werden volle Auftragsbücher bis 2029/2030, langfristige Lieferverträge und mögliche Aktienrückkäufe. Charttechnisch wird ein Kaufniveau von 750 US-Dollar genannt; zudem bestehen Hoffnungen auf eine Jahresendrally.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -4,79 %
    Platz 39
    Performance 1M: -8,64 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,79 %.

    Stryker
    Tagesperformance: -4,57 %
    Platz 40
    Performance 1M: +15,02 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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