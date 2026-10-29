Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +13,61 %
Performance 1M: +30,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Norwegian Cruise Line (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,53 %
Performance 1M: +6,66 %
Tagesperformance: +13,36 %
Performance 1M: +23,87 %
Tagesperformance: -12,80 %
Performance 1M: -15,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,35 %
Performance 1M: +9,94 %
Tagesperformance: -12,08 %
Performance 1M: +0,23 %
Tagesperformance: +11,31 %
Performance 1M: +16,34 %
Tagesperformance: -9,50 %
Performance 1M: -20,30 %
Tagesperformance: +9,02 %
Performance 1M: +17,09 %
Tagesperformance: -8,66 %
Performance 1M: +0,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,58 %
Performance 1M: -13,59 %
Tagesperformance: -8,26 %
Performance 1M: +2,81 %
Tagesperformance: +8,21 %
Performance 1M: +15,24 %
Tagesperformance: -8,17 %
Performance 1M: +2,90 %
Tagesperformance: +8,11 %
Performance 1M: +2,88 %
Tagesperformance: -7,29 %
Performance 1M: -11,47 %
Tagesperformance: -7,27 %
Performance 1M: -0,42 %
Tagesperformance: +7,02 %
Performance 1M: +18,00 %
Tagesperformance: +6,85 %
Performance 1M: +6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Performance 1M: +6,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,83 %
Performance 1M: +2,96 %
Tagesperformance: +6,61 %
Performance 1M: -20,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: -23,89 %
Tagesperformance: +6,28 %
Performance 1M: -9,53 %
Tagesperformance: +5,92 %
Performance 1M: +34,14 %
Tagesperformance: +5,64 %
Performance 1M: +15,96 %
Tagesperformance: -5,62 %
Performance 1M: +12,42 %
Tagesperformance: -5,61 %
Performance 1M: -5,56 %
Tagesperformance: +5,56 %
Performance 1M: -9,00 %
Tagesperformance: +5,44 %
Performance 1M: +6,48 %
Tagesperformance: +5,26 %
Performance 1M: +17,78 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: +8,70 %
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: +25,03 %
Tagesperformance: +5,13 %
Performance 1M: +19,09 %
Tagesperformance: -5,07 %
Performance 1M: -3,31 %
Tagesperformance: -5,01 %
Performance 1M: +3,94 %
Tagesperformance: -4,95 %
Performance 1M: -10,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,79 %
Performance 1M: -8,64 %
Tagesperformance: -4,57 %
Performance 1M: +15,02 %