RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen attestierte der niederländischen Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Margentrends. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, der Mitte des Jahres geplant werde./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.



