JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit des Brauereikonzerns, den Anlegern eine attraktive Gesamtaktienrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu bieten, seien übertrieben, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 71,22EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

