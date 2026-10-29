JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick erwirtschafte der Versicherungskonzern beständiges Wachstum, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze hätten die Erwartungen leicht übertroffen. Dass die Verluste durch Naturkatastrophen über dem vorgesehenen Budget gelegen hätten, sei zwar nicht überraschend, aber doch etwas enttäuschend./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 43,34EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,50

Kursziel alt: 52,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,50 € , was eine Steigerung von +23,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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