JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte