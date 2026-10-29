JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00 € , was einem Rückgang von -26,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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