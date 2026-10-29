JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan: Axa nach Neunmonatszahlen auf Overweight
- Kursziel von 52 Euro bleibt nach Zahlen bestehen
- Unfallgeschäft wächst dank besserer Preise
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 43,34 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 21:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +20,23 %/+78,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 52 Euro
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Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen: