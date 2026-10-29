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    Intel: Enttäuschende Prognose lässt Aktie abstürzen

    Unter Druck

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    Intel bricht um 19,03 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 5,5-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Unter Druck - Intel: Enttäuschende Prognose lässt Aktie abstürzen
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intels Prognose für das laufende Quartal enttäuscht die Börse schwer und löst einen Kurssturz aus. Zwischenzeitlich verliert die Aktie sogar 23,97 %. Auch die Branchenwerte Advanced Micro Devices, NVIDIA und Taiwan Semiconductor Manufacturing geben nach, allerdings deutlich weniger stark.

    Intel Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.10.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,98 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -16,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +117,07 %.

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    Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Intel?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,99 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,25 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,25 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,54 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 361,78 Mrd.EUR € wert.

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    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,53 %
    1 Monat -31,45 %
    3 Monate -6,98 %
    1 Jahr +93,46 %
    Stand: 29.10.2026, 22:00 Uhr

    Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,98 %, über 10 Jahre bei 10,00 %.

    Intel Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Intel

    -19,71 %
    -16,53 %
    -31,45 %
    -6,98 %
    +93,46 %
    +106,14 %
    +68,03 %
    +119,69 %
    +3.331,36 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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