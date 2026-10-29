Intel: Enttäuschende Prognose lässt Aktie abstürzen

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,98 % verkraften.

Intels Prognose für das laufende Quartal enttäuscht die Börse schwer und löst einen Kurssturz aus. Zwischenzeitlich verliert die Aktie sogar 23,97 %. Auch die Branchenwerte Advanced Micro Devices, NVIDIA und Taiwan Semiconductor Manufacturing geben nach, allerdings deutlich weniger stark.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -16,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +117,07 %.

Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Intel?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,99 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,25 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,25 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,54 %

Informationen zur Intel Aktie

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 361,78 Mrd.EUR € wert.

Der Chipkonzern Intel hat die Börse mit seiner Prognose für das laufende Quartal schwer enttäuscht. Die Aktie brach am Donnerstag in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um rund ein Fünftel ein. Intel sagte für das laufende Vierteljahr …

Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im US Tech 100.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,53 % 1 Monat -31,45 % 3 Monate -6,98 % 1 Jahr +93,46 %

Stand: 29.10.2026, 22:00 Uhr

Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,98 %, über 10 Jahre bei 10,00 %.

Intel Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.