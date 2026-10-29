🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon profitiert von Cloud-Geschäft

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • AWS wächst um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar
    • Amazon plant 220 Milliarden Dollar Investitionen
    • Schwache Weihnachtsprognose belastet Amazons Aktie
    Amazon profitiert von Cloud-Geschäft
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr.

    Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler auch am aktuellen KI-Boom teilhaben. Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus. Die Aktie gab am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sechs Prozent nach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    216,55€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    267,26€
    Basispreis
    3,63
    Ask
    × 11,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vergangenen Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./so/DP/he

    Amazon

    -10,63 %
    -12,07 %
    -5,02 %
    +1,48 %
    +4,66 %
    +70,32 %
    +45,13 %
    +480,61 %
    +296.820,29 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
    Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,21 % und einem Kurs von 205,9 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +55,48 %/+327,82 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Quartalszahlen am 29. Oktober und mögliche Kursrückgänge trotz erwarteten Wachstums. Erwartet werden rund 12 % mehr Konzernumsatz und 38,2 % AWS-Wachstum. Hohe KI-Investitionen und ein erwarteter negativer freier Cashflow stehen stark gebuchten Cloud-Kapazitäten und langfristigen Anthropic-Zusagen gegenüber. Thema sind zudem mögliche Bewertungsgewinne aus der Anthropic-Beteiligung und langfristige Kurschancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon profitiert von Cloud-Geschäft Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     