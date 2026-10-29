Amazon profitiert von Cloud-Geschäft
- AWS wächst um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar
- Amazon plant 220 Milliarden Dollar Investitionen
- Schwache Weihnachtsprognose belastet Amazons Aktie
SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler auch am aktuellen KI-Boom teilhaben. Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus. Die Aktie gab am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sechs Prozent nach.
Im vergangenen Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,21 % und einem Kurs von 205,9 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +55,48 %/+327,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.