Langsameres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert Börse
ROUNDUP 3
- Alphabet-Aktie verliert knapp 13 Prozent an Wert
- Google-Suchwerbung wächst langsamer als erwartet
- Cloud-Umsatz mehr als verdoppelt, KI-Ausbau teuer
(neu: Schlusskurs; absoluter Verlust)
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google wird dank neuer KI-Übersichten mehr genutzt - doch zugleich wächst der Umsatz im Kerngeschäft des Internet-Riesen langsamer. Die Wall Street ist enttäuscht: Anleger verkauften die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet nach den Quartalszahlen am Donnerstag massiv. Der Börsenwert des Unternehmens sackte um knapp 13 Prozent oder um fast 500 Milliarden Dollar auf 3,5 Billionen Dollar ab. Das ist der höchste Verlust, den die Aktionäre an einem Tag hinnehmen mussten.
Insgesamt hatte es überhaupt erst einmal einen höheren absoluten Tagesverlust gegeben. Am 27. Januar 2025 war der Börsenwert von Nvidia um fast 600 Milliarden Dollar auf circa 2,9 Billionen Dollar abgesackt. Von diesem Rückschlag haben sich die Anteile von Nvidia inzwischen wieder kräftig erholt. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 5,1 Billionen Dollar liegt der Chiphersteller in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen knapp vor Apple .
Weniger lukrative KI-Suche
Alphabet steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um rund 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro) und verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich sank der Gewinn aber um rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen allerdings stark von Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.
Die Werbeerlöse rund um die Google-Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Milliarden Dollar gerechnet hatten.
Google-Manager Philipp Schindler sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Zahl der Suchanfragen wachse so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Doch die Werbeslots im KI-Modus sind für den Konzern derzeit noch weniger lukrativ als im klassischen Suchmaschinen-Umfeld.
Dutzende Milliarden Dollar für KI-Ausbau
Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Milliarden Dollar etwas mehr als verdoppelt. Das lag über den Erwartungen des Markts. Google entwickelt eigene KI-Modelle unter dem Namen Gemini - und stellt seine Server auch anderen Unternehmen für Cloud-Dienste zur Verfügung.
Wie auch andere Technologie-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor. Vor drei Monaten schockierte Alphabet die Anleger mit der Anhebung der Spanne für Infrastruktur-Ausgaben in diesem Jahr auf 195 bis 205 Milliarden Dollar./so/DP/zb/he/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 313,5 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +30,85 %/+246,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Ja. Die entscheidende Beteiligung lässt sich eindeutig identifizieren: SpaceX. Alphabet hat dies gestern Abend im Earnings-Call ausdrücklich bestätigt.
Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, dass die Verluste im Beteiligungsergebnis hauptsächlich auf den gesunkenen Börsenkurs der SpaceX-Aktie im dritten Quartal zurückzuführen seien.
Wie stark hat SpaceX das Ergebnis belastet?
Kennzahl Q3 2025 2026
Gewinne/Verluste aus Aktienbeteiligungen +10,73 Mrd. USD −8,66 Mrd. USD
Gesamtes sonstiges Finanzergebnis +12,76 Mrd. USD −8,22 Mrd. USD
Gewinn je Alphabet-Aktie 2,87 USD 2,12 USD
Laut Barron's entstand bei der SpaceX-Beteiligung allein ein Bewertungsverlust von ungefähr 11 Mrd. USD vor Steuern. Dieser wurde teilweise durch andere Beteiligungsergebnisse ausgeglichen.
Allerdings liegt der bereinigte Gewinn laut Barron's auch ohne den SpaceX-Effekt noch unter den Analystenerwartungen. Der enttäuschende Börsenkurs lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit einem Buchverlust erklären.
Mein Fazit: Die SpaceX-Abwertung ist für mich kein überzeugender Grund, Alphabet dauerhaft niedriger zu bewerten, sofern sich die operativen Aussichten nicht verschlechtern. Die hohen KI-Investitionen, deren Finanzierung und die künftigen Renditen bleiben die wesentlich wichtigeren Risiken.
Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:
Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.
- Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum
- Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen
- Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend
- Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark
- Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch
- Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens
- Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt
Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.
Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.
Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.
Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?
Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.