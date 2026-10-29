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    SFC Energy Boosts 2026 Earnings Outlook Again

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    A stronger defense business in Ukraine and improved margins have prompted SFC Energy to raise its 2026 earnings outlook, while keeping its sales forecast unchanged.

    SFC Energy Boosts 2026 Earnings Outlook Again
    Foto: SFC Energy AG
    • SFC Energy raised its 2026 adjusted EBITDA guidance to EUR 36.0–38.0 million, from EUR 31.5–34.0 million.
    • Adjusted EBIT guidance increased to EUR 25.5–27.5 million, from EUR 21.5–25.5 million.
    • The earnings upgrade reflects a more favourable product mix, driven particularly by a larger share of defense business in Ukraine.
    • Higher gross margins in European Clean Power Management and lower-than-expected logistics and handling costs for the Ukraine order also supported the upgrade.
    • Full-year 2026 sales guidance remains unchanged at EUR 166.0–175.0 million.
    • In the first nine months of 2026, sales were EUR 132.8 million, adjusted EBITDA EUR 33.7 million, and adjusted EBIT EUR 25.7 million—up from EUR 102.7 million, EUR 10.8 million, and EUR 5.0 million, respectively, a year earlier.

    The next important date, Publication of quarterly report (as of Q3), at SFC Energy is on 11.11.2026.

    The price of SFC Energy at the time of the news was 20,120EUR and was up +12,09 % compared with the previous day.
    14 minutes after the article was published, the price was 20,020EUR this corresponds to a minus of -0,50 % since publication.
    At this time, the index SDAX was at 18.419,36PKT (+0,14 %).


    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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