SFC Energy hebt Ergebnisprognose 2026 erneut an – das steckt dahinter
Starkes Verteidigungsgeschäft und höhere Margen treiben SFC Energy an: Der Brennstoffzellenspezialist hebt seine Ergebnisprognose für 2026 erneut an.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy hebt die Ergebnisprognose für 2026 erneut an, gestützt auf vorläufige Zahlen für das dritte Quartal.
- Das erwartete bereinigte EBITDA steigt auf 36,0 bis 38,0 Mio. Euro; zuvor waren 31,5 bis 34,0 Mio. Euro prognostiziert.
- Das erwartete bereinigte EBIT wird auf 25,5 bis 27,5 Mio. Euro angehoben, gegenüber zuvor 21,5 bis 25,5 Mio. Euro.
- Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 166,0 bis 175,0 Mio. Euro.
- Gründe für die Anhebung sind ein vorteilhafterer Produktmix durch das gewachsene Verteidigungsgeschäft, besonders in der Ukraine, sowie eine höhere Bruttomarge im europäischen Clean-Power-Management-Geschäft und geringere Kosten für Logistik und Abwicklung des Ukraineauftrags.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte SFC Energy 132,8 Mio. Euro Umsatz (Vorjahr: 102,7 Mio.), 33,7 Mio. Euro bereinigtes EBITDA (10,8 Mio.) und 25,7 Mio. Euro bereinigtes EBIT (5,0 Mio.).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SFC Energy ist am 11.11.2026.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,120EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +12,09 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,020EUR das entspricht einem Minus von -0,50 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.419,36PKT (+0,14 %).
+10,42 %
+12,79 %
+0,18 %
+3,57 %
+23,35 %
+22,60 %
-35,00 %
+842,60 %
-20,72 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte