Agthia Academy schließt erstes internationales Programm ab und fördert Talente aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Lebensmittelproduktion

ABU DHABI, VAE, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), eines der führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Region, und die Bühler-Gruppe, ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Mobilitätsbranche spezialisiert hat, haben das erste Schulungsprogramm der Agthia Academy abgeschlossen. Das Programm, dessen Schwerpunkt auf der Stärkung technischer Fähigkeiten und des Fertigungs-Know-hows im Lebensmittelsektor der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) lag, endete mit einer Abschlussfeier für die Teilnehmer, an der der Minister für Wirtschaft und Tourismus der VAE, S.E., teilnahm. Abdulla Bin Touq Al Marri und strategische Partner.

Die Teilnehmer absolvierten Schulungsstunden in Abu Dhabi und in der Schweiz, die sich mit Mühlenbetrieb, Backen und Lebensmittelproduktion befassten. Das Programm verband theoretischen Unterricht mit praktischen Erfahrungen in den Anlagen von Agthia und den Schulungszentren von Bühler.

Die Akademie wird von strategischen Partnern unterstützt, darunter das Department of Economic Development (DED), der Khalifa Fund for Enterprise Development und die Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (ADAFSA), und wird von der Zayed University, der United Arab Emirates University (UAEU) und der Abu Dhabi Hospitality Academy – Les Roches – gefördert. Gemeinsam bringen diese Partnerschaften Regierung, Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Industrie im Hinblick auf das gemeinsame Ziel zusammen, das Wachstum voranzutreiben und den Lebensmittel- und Getränkesektor (F&B) der VAE zu stärken.

Salmeen Alameri, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der Agthia Group, kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: „Die Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsektors beginnt bei den Menschen und ihrem Wissen. Mit der Agthia Academy setzen wir uns dafür ein, die Fähigkeiten zu entwickeln, die zur Förderung des Lebensmittel-Ökosystems der VAE erforderlich sind, und Talente aus den Emiraten mit erstklassigem Fachwissen zu vernetzen. Dieses Programm setzt dieses Engagement in die Tat um und trägt dazu bei, die Fähigkeiten und das Fachwissen aufzubauen, die die langfristigen Ziele der VAE im Bereich der Ernährungssicherheit unterstützen werden."

Heiko Feuring, Präsident bei Bühler für den Nahen Osten, Afrika und Indien, sagte: „Die Lebensmittelherstellung wird immer komplexer, und modernste Technologien erfordern fundiertes technisches Know-how. Durch diese Partnerschaft verbinden wir die Marktführerschaft von Agthia mit der globalen Expertise von Bühler in der Lebensmittelverarbeitung. Die Akademie setzt diese Stärken in praktische Schulungen um und vermittelt den Teilnehmern einen direkten Einblick in die Technologien, Prozesse und das Fachwissen, die in der modernen Lebensmittelproduktion erforderlich sind."

Die Agthia Academy, unterstützt von Bühler, ist eine einzigartige Plattform zum Kompetenzaufbau, die darauf ausgelegt ist, Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Studierende der Lebensmittelwissenschaften mit Fachwissen in der Lebensmittelherstellung auszustatten, einschließlich Mühlenwesen, Backwaren und Produktionsoptimierung. Das Programm kombinierte theoretischen Unterricht und praktische technische Schulungen in den Einrichtungen der Agthia Group in Abu Dhabi mit internationalen Schulungen und Einblicken in den Schulungszentren der Bühler-Gruppe in der Schweiz und vermittelte den Teilnehmern so praktische Erfahrungen und Einblicke in erstklassige Verfahren der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung.

Informationen zu Agthia:

Die Agthia Group PJSC ist ein führendes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi. Mit einem breit gefächerten Portfolio von mehr als 20 vertrauenswürdigen Marken in den Bereichen Wasser & Lebensmittel, Snacks, Proteine & Tiefkühlkost sowie Agrarwirtschaft ist die Gruppe in 7 Ländern tätig und beliefert Verbraucher in über 60 Märkten weltweit. Mit mehr als 13.000 Mitarbeitern verbindet Agthia Größe, starke operative Kompetenzen, Innovation und ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittel- und Getränkebranche langfristigen Wert zu schaffen.

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