SFC Energy: Profitables Wachstum – Prognose erneut angehoben
SFC Energy auf Wachstumskurs: Das starke Verteidigungsgeschäft treibt Umsatz und Gewinn. Nach neun erfolgreichen Monaten hebt der Konzern seine Ergebnisprognose für 2026 erneut an.
Foto: SFC Energy AG
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf **132,8 Mio. Euro**, nach 102,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf **33,7 Mio. Euro** (Vorjahr: 10,8 Mio. Euro); das bereinigte EBIT auf **25,7 Mio. Euro** (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro).
- Wachstum und Profitabilität profitierten besonders vom ausgeweiteten Verteidigungsgeschäft, vor allem in der Ukraine, sowie von einem margenstärkeren Produktmix.
- SFC Energy hob die Ergebnisprognose für 2026 erneut an: Das bereinigte EBITDA soll **36–38 Mio. Euro**, das bereinigte EBIT **25,5–27,5 Mio. Euro** erreichen.
- Die Umsatzprognose für 2026 bleibt unverändert bei **166–175 Mio. Euro**. Im vierten Quartal erwartet das Unternehmen einen stärkeren Anteil ziviler Produkte und höhere ERP- sowie Ausbaukosten.
- Die Quartalsmitteilung wird am **11. November 2026** veröffentlicht; eine Telefonkonferenz ist für den **30. Oktober 2026 um 13 Uhr MEZ** angekündigt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SFC Energy ist am 11.11.2026.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,520EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +14,32 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,020EUR das entspricht einem Minus von -2,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.419,36PKT (+0,14 %).
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