SFC Energy blickt noch optimistischer auf 2026
- SFC Energy hebt die Ebitda-Prognose für 2026 an
- Gewinn soll nun 36 bis 38 Millionen Euro erreichen
- Umsatz steigt nach neun Monaten um fast ein Drittel
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2026 bei 36,0 bis 38,0 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Erst Mitte August hatte SFC die Prognose auf 31,5 bis 34,0 Millionen Euro angehoben. Auch damals war das Ukrainegeschäft eine Begründung für den gestiegenen Optimismus. An der im August angehobenen Umsatzprognose hält das Unternehmen dieses Mal fest.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte SFC den Erlös um fast ein Drittel auf knapp 133 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte Ebitda legte von 10,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 33,7 Millionen Euro zu./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,53 % und einem Kurs von 20,02 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +31,18 %/+379,31 % bedeutet.
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Früher gab es oft Mitteilungen über Aufträge und dgl., hat den Kurs auch kaum gejuckt. Das jetzt das Ausbleiben von news den Kurs abstürzen lässt, ist eine steile Theorie. Ich glaube eher, man traut ihnen nicht zu, nachhaltig gutes Geld (also Gewinne) zu generieren. Dieser Beweis wurde noch nie geliefert und deshalb sind viele zu Recht misstrauisch.
die Q3 zahlen sollten nicht das problem sein, es geht imho eher um die visibilität für 2027. kommen weitere aufträge, was is mit indien etc.