RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 4000 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "ein weiteres starkes Quartal", das die Bilanz stärke. Dies stütze wiederum eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT
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Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 48,41EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 22:47 Uhr) gehandelt.
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