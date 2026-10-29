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    Hitachi Energy: Einer der bislang stärksten Kunden-Read-throughs für ASTA Energy

    Energieinfrastruktur im Fokus

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    Hitachi Energy ist einer der wichtigsten Kunden von ASTA Energy!

    Hitachi Energy: Einer der bislang stärksten Kunden-Read-throughs für ASTA Energy Solutions

    Die Q2-/H1-Zahlen von Hitachi zeigen eine außergewöhnliche Dynamik bei Power Grids:

    ▪️ Auftragseingang Q2: +50%
    ▪️ Auftragseingang H1: +71%
    ▪️ Auftragsbestand Hitachi Energy: 66,9 Mrd. $, +16% seit Geschäftsjahresende
    ▪️ Umsatz Q2: 5,6 Mrd. $, +17%
    ▪️ Umsatzprognose FY2026: 23,65 Mrd. $, +20%
    ▪️ EBITA-Marge FY2026: 15,7%, +240 Basispunkte
    ▪️ EBITA-Prognose um 230 Mio. $ angehoben

    Getrieben wurde das Auftragswachstum durch mehrere große europäische HVDC-Projekte, US-Rechenzentrumsaufträge und eine weiterhin starke Nachfrage nach Stromübertragungstechnik.

     

    Der Conference Call lieferte noch wichtigere Details:

    🔹 Rechenzentren stehen bereits für etwas mehr als 10% des Energy-Umsatzes.

    🔹 Die aktuellen Rechenzentrumsaufträge sollen im kommenden Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen und schaffen damit eine konkrete Nachfragebrücke in das Jahr 2027.

    🔹 Das Management sieht derzeit keine Verzögerungen, Stornierungen oder Zahlungsprobleme bei seinen Rechenzentrumsprojekten.

    🔹 Bislang erwartete Hitachi Wachstum bei Power Grids bis 2030. Inzwischen geht das Unternehmen von einer Fortsetzung des Wachstums bis 2034 aus.

    🔹 Produktionskapazität und Produktivität steigen. Der Auftragseingang wächst jedoch so stark, dass der Auftragsbestand weiter zunehmen dürfte. Die Lieferzeiten können daher nicht wesentlich verkürzt werden.

    Das ist für ASTA Energy Solutions besonders relevant. Hitachi Energy ist ein öffentlich genannter ASTA-Kunde für spezialisierte Kupferleiterlösungen, die unter anderem in großen Leistungstransformatoren und anderen kritischen Netzanwendungen eingesetzt werden.

     

    Die wirtschaftliche Wirkungskette ist eindeutig:

    Mehr HVDC- und Rechenzentrumsprojekte → mehr Leistungstransformatoren → höhere Produktionsmengen → steigender Bedarf an CTCs und spezialisierten Kupferleitern.

    Der entscheidende Punkt: Hitachis Kapazitätsausbau ermöglicht bereits höhere Auslieferungen. Trotzdem übersteigt die Nachfrage weiterhin die zusätzliche Produktionskapazität. Das erhöht die Visibilität für ASTAs Leitervolumen ab 2027 und unterstützt die Auslastung der eigenen Kapazitätserweiterungen.

    Das Auftragswachstum von 71% lässt sich nicht eins zu eins auf ASTA übertragen. Große HVDC-Aufträge sind unregelmäßig, Power Grids umfasst weitere Produkte neben Transformatoren und eine projektspezifische Zuordnung zu ASTA wurde nicht veröffentlicht.

    Dennoch ist die Kombination aus steigender Produktion, weiter wachsendem Auftragsbestand, anhaltend langen Lieferzeiten, einem bereits materiellen Rechenzentrumsgeschäft und einer bis 2034 verlängerten Wachstumsperspektive eine außergewöhnlich starke Bestätigung des strukturellen ASTA-Wachstumscases.

     

     

     

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    *Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

    **Die Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

     

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    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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