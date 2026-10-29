Hitachi Energy: Einer der bislang stärksten Kunden-Read-throughs für ASTA Energy Solutions

Die Q2-/H1-Zahlen von Hitachi zeigen eine außergewöhnliche Dynamik bei Power Grids:

▪️ Auftragseingang Q2: +50%

▪️ Auftragseingang H1: +71%

▪️ Auftragsbestand Hitachi Energy: 66,9 Mrd. $, +16% seit Geschäftsjahresende

▪️ Umsatz Q2: 5,6 Mrd. $, +17%

▪️ Umsatzprognose FY2026: 23,65 Mrd. $, +20%

▪️ EBITA-Marge FY2026: 15,7%, +240 Basispunkte

▪️ EBITA-Prognose um 230 Mio. $ angehoben

Getrieben wurde das Auftragswachstum durch mehrere große europäische HVDC-Projekte, US-Rechenzentrumsaufträge und eine weiterhin starke Nachfrage nach Stromübertragungstechnik.

Der Conference Call lieferte noch wichtigere Details:

🔹 Rechenzentren stehen bereits für etwas mehr als 10% des Energy-Umsatzes.

🔹 Die aktuellen Rechenzentrumsaufträge sollen im kommenden Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen und schaffen damit eine konkrete Nachfragebrücke in das Jahr 2027.

🔹 Das Management sieht derzeit keine Verzögerungen, Stornierungen oder Zahlungsprobleme bei seinen Rechenzentrumsprojekten.

🔹 Bislang erwartete Hitachi Wachstum bei Power Grids bis 2030. Inzwischen geht das Unternehmen von einer Fortsetzung des Wachstums bis 2034 aus.

🔹 Produktionskapazität und Produktivität steigen. Der Auftragseingang wächst jedoch so stark, dass der Auftragsbestand weiter zunehmen dürfte. Die Lieferzeiten können daher nicht wesentlich verkürzt werden.

Das ist für ASTA Energy Solutions besonders relevant. Hitachi Energy ist ein öffentlich genannter ASTA-Kunde für spezialisierte Kupferleiterlösungen, die unter anderem in großen Leistungstransformatoren und anderen kritischen Netzanwendungen eingesetzt werden.

Die wirtschaftliche Wirkungskette ist eindeutig:

Mehr HVDC- und Rechenzentrumsprojekte → mehr Leistungstransformatoren → höhere Produktionsmengen → steigender Bedarf an CTCs und spezialisierten Kupferleitern.

Der entscheidende Punkt: Hitachis Kapazitätsausbau ermöglicht bereits höhere Auslieferungen. Trotzdem übersteigt die Nachfrage weiterhin die zusätzliche Produktionskapazität. Das erhöht die Visibilität für ASTAs Leitervolumen ab 2027 und unterstützt die Auslastung der eigenen Kapazitätserweiterungen.

Das Auftragswachstum von 71% lässt sich nicht eins zu eins auf ASTA übertragen. Große HVDC-Aufträge sind unregelmäßig, Power Grids umfasst weitere Produkte neben Transformatoren und eine projektspezifische Zuordnung zu ASTA wurde nicht veröffentlicht.

Dennoch ist die Kombination aus steigender Produktion, weiter wachsendem Auftragsbestand, anhaltend langen Lieferzeiten, einem bereits materiellen Rechenzentrumsgeschäft und einer bis 2034 verlängerten Wachstumsperspektive eine außergewöhnlich starke Bestätigung des strukturellen ASTA-Wachstumscases.

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