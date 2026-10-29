RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 330 Dollar
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Amazon auf Outperform mit Kursziel 330
- Umsatz traf Erwartungen, Ebit lag klar darüber
- Ausblick fürs vierte Quartal unter Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal auf konsolidierter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, während des operative Ergebnis (Ebit) darüber liege, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf das vierte Quartal sei die Situation jedoch anders: Dieser liege umsatz- und vor allem ergebnisseitig unter den Erwartungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,25 % und einem Kurs von 228,5 auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +40,15 %/+285,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 330 US-Dollar
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.