RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 330 Dollar

Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.

Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.

Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.

Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.