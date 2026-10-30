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    Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama ruft zur Einreichung von Beiträgen für die 15. International Poster Triennale in Toyama 2027 (IPT2027) auf

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    TOYAMA, Japan, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama hat eine Ausschreibung für die „15. International Poster Triennale in Toyama 2027" (abgekürzt IPT2027; Termine: Mitte Dezember 2027 – März 2028 (vorläufig)) veröffentlicht, eine internationale Plakatausstellung, die alle drei Jahre im Museum stattfindet. Detaillierte Richtlinien und weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der IPT2027-Seite der Website des Museums.

    EINTRITTSKATEGORIEN

    KATEGORIE A / KATEGORIE B: Gedruckte Poster
    Diese Kategorien stehen allen Bewerbern offen, ohne Altersbeschränkungen oder besondere Voraussetzungen.

    KATEGORIE A
    – Plakate zu einem beliebigen Thema (keine Nennung des Urhebers erforderlich.)
    – Anzahl der Einreichungen: Bis zu 3 Einreichungen
    Ein Set aus bis zu 3 Plakaten kann als ein einziges Werk eingereicht werden.

    KATEGORIE B
    – Thema: „FACE"
    Das Plakat muss die folgenden zwei Elemente enthalten:
    (1) Das Wort „FACE"
    (2) Die Quellenangabe „IPT2027"

    – Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
    *Nur einzelne Poster. Mehrere Poster, die als Posterset oder Serie eingereicht werden, werden nicht akzeptiert.

    Einreichungsmodalitäten (Kategorien A & B):
    Nach Abschluss der obligatorischen Online-Registrierung sind die ausgedruckten Poster per Post oder Kurierdienst an das Museum zu senden. Digitale Einreichungen werden nicht akzeptiert.

    Kategorie U30 + STUDENTEN: Digitale Einreichungen
    Diese Kategorie steht Bewerbern im Alter von bis zu 30 Jahren sowie Studierenden jeden Alters offen.
    - Thema: „FACE"
    Das Poster muss die folgenden zwei Elemente enthalten:
    (1) Das Wort „FACE"
    (2) Die Quellenangabe „IPT2027"

    – Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
    *Nur einzelne Beiträge möglich. Mehrere Werke, die als Set oder Serie eingereicht werden, werden nicht akzeptiert.

    Einreichungsmodalität
    Die Einreichungen sind als digitale Dateien über das Online-Einreichungsportal zu übermitteln.

    Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen: https://tad-toyama.jp/en/ipt 

    *Teilnahmeberechtigung: Poster, die am oder nach dem 1. Februar 2024 erstellt wurden.

    Einreichungszeitraum
    Donnerstag, 14. Januar - Freitag, 12. März 2027, 18:00 Uhr (JST)

    Referenzmaterialien
    1. Teilnahmebedingungen und Richtlinien für die IPT2027
    https://tad-toyama.jp/en/wp-content/uploads/2026/10/IPT2027_entrie_eng.pdf 

    2. Die 15. International Poster Triennale in Toyama, 2027 (IPT2027)
    https://tad-toyama.jp/en/wp-content/uploads/2026/10/IPT2027_kaisai_eng.pdf 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-kunst--und-designmuseum-der-prafektur-toyama-ruft-zur-einreichung-von-beitragen-fur-die-15-international-poster-triennale-in-toyama-2027-ipt2027-auf-302924421.html

     





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    Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama ruft zur Einreichung von Beiträgen für die 15. International Poster Triennale in Toyama 2027 (IPT2027) auf TOYAMA, Japan, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama hat eine Ausschreibung für die „15. International Poster Triennale in Toyama 2027" (abgekürzt IPT2027; Termine: Mitte Dezember 2027 – März 2028 …
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