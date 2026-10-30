HelpMeSee veröffentlicht neuen Weg zur Beseitigung der Kataraktblindheit bis 2045

JERSEY CITY, N.J., 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- HelpMeSee hat The Pathway to Eliminating Preventable Cataract Blindness by 2045 vorgestellt, in dem die miteinander verbundenen Elemente für den Aufbau einer nachhaltigen Kataraktversorgung aufgezeigt und eine Partnerschaft innerhalb der globalen Augengesundheitsgemeinschaft gefordert wird.

Der neue Ansatz untersucht, was für den Aufbau einer nachhaltigen Kataraktversorgung notwendig ist, und ruft zu Partnerschaften innerhalb der globalen Augengesundheitsgemeinschaft auf.

The Pathway wird zeitgleich mit dem Global Summit for Eye Health veröffentlicht, das am 2. November in St. John's, Antigua und Barbuda, stattfindet und von der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) koordiniert wird. An diesem hochrangigen Gipfeltreffen werden Regierungsvertreter – vor allem aus dem britischen Commonwealth of Nations –, internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Förderinstitutionen sowie führende Vertreter der Privatwirtschaft zusammenkommen, um Verpflichtungen und Maßnahmen zur Vermeidung vermeidbarer Sehverluste voranzutreiben.

Kataraktblindheit ist behandelbar, dennoch leben Millionen von Menschen weiterhin mit kataraktbedingter Blindheit und Sehbeeinträchtigung, weil eine qualitativ hochwertige chirurgische Versorgung weltweit nicht ohne Weiteres zugänglich ist. Der von HelpMeSee unterstützte Ansatz legt nahe, dass die Beseitigung dieser Belastung einen Blick über einzelne Interventionen hinaus erfordert und das gesamte System stärken muss, das ungedeckten Bedarf mit nachhaltiger, qualitativ hochwertiger Versorgung verbindet.

Was geschieht, nachdem bei einem Patienten festgestellt wurde, dass er eine Kataraktoperation benötigt? Es muss eine qualifizierte Fachkraft mit den erforderlichen Kompetenzen zur Behandlung dieses Patienten geben, ein Gesundheitssystem, das es ihr ermöglicht, eine hochwertige Versorgung zu gewährleisten, sowie einen Weg, über den Patienten Zugang zu diesen Leistungen erhalten können. Der Aufbau dieser Kapazität erfordert die Zusammenarbeit von Organisationen mit unterschiedlichen Kompetenzen. „Genau diese Art von Gespräch wollen wir mit diesem Ansatz voranbringen", sagt Doug May, CEO und President von HelpMeSee.