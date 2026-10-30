Resonant Clinical Solutions stellt eine Reihe von Asset-Management-Programmen vor, die Informationen und Unterstützung für Strategien zur Probenlagerung in klinischen Studien bieten

TORONTO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions („Resonant"), ein globaler Partner für klinische Lösungen, der Life-Science-Unternehmen entlang der gesamten klinischen Lieferkette und des Probenlebenszyklus betreut, gab heute die Einführung einer Reihe von Programmen bekannt, die darauf ausgelegt sind, das gesamte Spektrum der Anforderungen an das Asset-Management von Biorepositorien bei Life-Science-Unternehmen abzudecken. Die drei neuen Programme sind „Remote Asset Management" (RAM), „Proactive Asset Management" (PAM) und „Strategic Asset Management" (SAM). Die auf dem ISBER 2026 International Biospecimen Summit in Toronto angekündigte Suite deckt die verschiedenen Szenarien von Lagerungsstrategien ab, mit denen Unternehmen bei der Verwaltung von Forschungsproben häufig konfrontiert sind.

Der führende Lösungsanbieter bringt Programme für ferngesteuertes, proaktives und strategisches Asset-Management auf den Markt, die darauf ausgelegt sind, den sich wandelnden und komplexen Anforderungen von Life-Science-Unternehmen an Biorepositorien gerecht zu werden

Die Einführung erfolgt zu einer Zeit, in der Life-Science-Unternehmen mehr Proben an mehr Standorten, bei mehr Auftragsforschungsinstituten (CROs) und Anbietern verwalten als je zuvor. Klinische Programme werden immer komplexer, und die Pipelines verlagern sich hin zu fortschrittlichen Verfahren wie Zell- und Gentherapien, während die Erwartungen an Datenintegrität, Nachverfolgbarkeit und Auditbereitschaft weiter steigen. Gleichzeitig erhöht der Druck auf Laborflächen und Lagerbudgets die Bedeutung und die Auswirkungen von Entscheidungen bezüglich der Proben – wo sie gelagert, was aufbewahrt, ob konsolidiert oder der Kurs geändert werden soll – als entscheidendes Element des klinischen Betriebs.

„Forschungsproben stehen für jahrelange Investitionen und in vielen Fällen für unersetzbare wissenschaftliche Erkenntnisse, doch Entscheidungen über sie werden allzu oft eher aus der Not heraus als bewusst getroffen", sagte Christophe Berthoux, Chief Executive Officer von Resonant Clinical Solutions. „Diese umfassende Programmreihe wurde speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Ganz gleich, ob ein Team Management-Expertise vor Ort benötigt, um wertvolle F&E-Ressourcen freizusetzen, einen Weg zur Konsolidierung von Proben nach Abschluss einer Studie sucht oder eine fundierte Einschätzung der Kosten für eine Änderung der Lagerungsstrategie benötigt – unser Team verfügt über die Erfahrung, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und Vertrauen zu schaffen."