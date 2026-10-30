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    Gute News von Almonty, Rekordgewinne bei der Deutschen Bank und Cloud-Boom bei Microsoft und SAP: Vier aussichtsreiche Aktien im Check

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    Der Wolframspezialist Almonty bringt die langersehnte Versorgung des Westens mit dem strategisch wichtigen Rohstoff endlich erfolgreich auf den Weg. Die Deutsche Bank meldet Rekordgewinne, Microsoft macht aus dem Cloud- und KI-Boom wachsende Erträge …

    Gute News von Almonty, Rekordgewinne bei der Deutschen Bank und Cloud-Boom bei Microsoft und SAP: Vier aussichtsreiche Aktien im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Wolframspezialist Almonty bringt die langersehnte Versorgung des Westens mit dem strategisch wichtigen Rohstoff endlich erfolgreich auf den Weg. Die Deutsche Bank meldet Rekordgewinne, Microsoft macht aus dem Cloud- und KI-Boom wachsende Erträge und SAP überzeugt mit kräftigem Cloudwachstum und steigender Profitabilität. An der Börse werden diese Fortschritte allerdings sehr unterschiedlich honoriert. Zwischen halbiertem Aktienkurs, günstiger Gewinnbewertung und hohen Wachstumserwartungen stellt sich deshalb die spannende Frage, wo jetzt die größten Chancen liegen und wie viel Zuversicht bereits eingepreist ist. Wir nehmen die vier aussichtsreichen Titel im Aktien-Check näher unter die Lupe.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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