Gute News von Almonty, Rekordgewinne bei der Deutschen Bank und Cloud-Boom bei Microsoft und SAP: Vier aussichtsreiche Aktien im Check

Der Wolframspezialist Almonty bringt die langersehnte Versorgung des Westens mit dem strategisch wichtigen Rohstoff endlich erfolgreich auf den Weg. Die Deutsche Bank meldet Rekordgewinne, Microsoft macht aus dem Cloud- und KI-Boom wachsende Erträge …



