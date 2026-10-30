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    KI-Boom und Energiewende: Warum Infineon, SK hynix und RE Royalties jetzt das Depot fast jedes Privatanlegers revolutionieren könnten!

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    Die Künstliche Intelligenz ist ein großer Treiber für die Halbleiterindustrie, bedingt durch den Hunger nach Rechenzentren. Das hat zuletzt die Kurse u. a. von Infineon oder SK hynix in nahezu astronomische Höhen getrieben, bevor dann anschließend …

    KI-Boom und Energiewende: Warum Infineon, SK hynix und RE Royalties jetzt das Depot fast jedes Privatanlegers revolutionieren könnten!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Künstliche Intelligenz ist ein großer Treiber für die Halbleiterindustrie, bedingt durch den Hunger nach Rechenzentren. Das hat zuletzt die Kurse u. a. von Infineon oder SK hynix in nahezu astronomische Höhen getrieben, bevor dann anschließend eine notwendige Korrektur einsetzte, da sich die Kurse teilweise binnen weniger Monate vervielfachten. Auf dem aktuellen Niveau und mit neuen Zahlen im Rücken, könnte dies jedoch eventuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit sein, wenn man bestimmte Dinge beachtet. In unserem Artikel nehmen wir aber nicht nur diese beiden Chip- und Halbleiterwerte unter die Lupe, sondern zusätzlich noch RE Royalties, einem aussichtsreichen Nischenspezialisten im Bereich der sauberen Energie, insgesamt 3 Werte. Nachfolgend erfahren Sie, wie der deutsche Halbleiterspezialist Infineon mit seinen Chiptechnologien die Effizienz vorantreibt, warum der südkoreanische Speicherriese SK hynix mit wirklich top Margen den gesamten Sektor aufmischt und warum der Royalty-Pionier RE Royalties nach einer möglichen Bodenbildung vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte. Wir beleuchten, welche Chancen, harten Finanzdaten und strategischen Risiken in diesen Papieren stecken und was dies für Ihr Depot bedeuten könnte.

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