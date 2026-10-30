G20-Außenminister beraten in Atlanta

ATLANTA (dpa-AFX) - Die Außenminister der G20-Staaten der großen Industrie- und Schwellenländer beraten von diesem Freitag an über geopolitische Krisen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio soll es in Atlanta im Bundesstaat Georgia nach Angaben der Gastgeber unter anderem um Bedrohungen für die freie Schifffahrt sowie für die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln gehen. Für Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul (CDU) erwartet.

Konkret dürfte es in Atlanta unter anderem um den Krieg im Iran sowie den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Der eingeschränkte Schiffsverkehr in der Straße von Hormus hatte die Preise für Rohöl und Kraftstoff in die Höhe schießen lassen. Der Ukraine-Krieg beeinträchtigt den Handel mit Dünger und Getreide.