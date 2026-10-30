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    Dämpft der Tankrabatt die Inflation? Erste Daten für Oktober in Deutschland

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    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation stieg im September auf 3,3 Prozent
    • Tankrabatt soll Verbraucher im Oktober entlasten
    • Bundesbank erwartet weiter hohe Energiepreise
    Dämpft der Tankrabatt die Inflation? Erste Daten für Oktober in Deutschland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich infolge hoher Energiepreise zuletzt so stark verteuert wie seit fast drei Jahren nicht. Mit dem erneuten Tankrabatt will die Bundesregierung für etwas Entlastung sorgen. Ob dies auch die Inflationsrate im Oktober gesenkt hat, wird sich anhand der vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, die die Wiesbadener Behörde an diesem Freitag (14.00 Uhr) veröffentlicht.

    Im September kosteten Waren und Dienstleistungen hierzulande 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Höher war die Inflationsrate in Deutschland zuletzt im Dezember 2023 mit damals 3,7 Prozent. Besonders deutlich bekamen Verbraucherinnen und Verbraucher den Preisschub bei Mineralölprodukten an Tankstellen und beim Heizölkauf zu spüren.

    Der Iran-Krieg treibt seit Ende Februar die Energiepreise und heizt die Inflation an - nicht nur in Deutschland. Je höher die Teuerungsrate, umso niedriger die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. Die Bundesbank rechnet nicht mit einer baldigen Trendwende, wie sie in ihrem jüngsten Monatsbericht ausführt: "Die Verteuerung von Energie dürfte trotz der befristeten Wiedereinführung des Tankrabatts für die Monate Oktober bis Dezember auf sehr hohem Niveau verbleiben."/ben/DP/jha






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