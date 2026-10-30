Steinmeier trifft Li - Zuversicht bei Differenzen zum Handel

PEKING (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland und China ihre Unstimmigkeiten in Handelsfragen lösen können. Man habe jüngst bei der Einigung über die Drosselung der Exporte von Hybridautos in die EU gesehen, dass es da, wo es schwierig sei, "den Weg zu Lösungen gibt", sagte er zum Auftakt seines Gesprächs mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang in Peking.

Steinmeier sprach das gewachsene Ungleichgewicht in den bilateralen Handelsbeziehungen direkt an. Chinas Handelsbilanzüberschuss gegenüber Deutschland betrug im vergangenen Jahr fast 90 Milliarden Euro.