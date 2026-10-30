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    Steinmeier trifft Li - Zuversicht bei Differenzen zum Handel

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    Für Sie zusammengefasst
    • Steinmeier hofft auf Dialoglösungen im Handelsstreit
    • Steinmeier kritisiert das Handelsungleichgewicht
    • China bleibt wichtiger Partner mit hohem Tempo
    Steinmeier trifft Li - Zuversicht bei Differenzen zum Handel
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland und China ihre Unstimmigkeiten in Handelsfragen lösen können. Man habe jüngst bei der Einigung über die Drosselung der Exporte von Hybridautos in die EU gesehen, dass es da, wo es schwierig sei, "den Weg zu Lösungen gibt", sagte er zum Auftakt seines Gesprächs mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang in Peking.

    Steinmeier sprach das gewachsene Ungleichgewicht in den bilateralen Handelsbeziehungen direkt an. Chinas Handelsbilanzüberschuss gegenüber Deutschland betrug im vergangenen Jahr fast 90 Milliarden Euro.

    Der Bundespräsident betonte: "Wir kommen in der Absicht, die Rahmenbedingungen für den guten wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren beiden Ländern zu erhalten und zu stärken. Und wir kommen in der Absicht, Ihnen zu signalisieren, dass da, wo es Probleme gibt, wir sie im Dialog gemeinsam mit Ihnen zu lösen versuchen."

    Steinmeier sagte, China bleibe als größter Handelspartner für Deutschland wichtig. Er würdigte ausdrücklich das "atemberaubende Tempo" des Landes in seiner technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Li nannte Steinmeier einen "altbekannten und guten Freund" Chinas. Der 67-Jährige empfing seinen drei Jahre älteren Gast, den er seit langem kennt, scherzhaft mit den Worten: "Sie sehen ja weiterhin jung aus." Steinmeiers ebenfalls scherzhafte Antwort lautete: "Das täuscht."/sk/DP/zb







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