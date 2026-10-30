IG Metall startet Warnstreiks am Sonntag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall ruft ihre Mitglieder zu Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie auf. Dies sei eine Reaktion auf die Forderung der Arbeitgeber nach einem Reallohnverzicht für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten, teilt der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt mit. Erste Warnstreiks erwarte man nach Beschlüssen der regionalen Tarifkommissionen bereits in der Nacht zum Sonntag (1. November) mit dem Ablauf der Friedenspflicht.

"Das sogenannte Angebot der Arbeitgeber provoziert in den Betrieben nur Unverständnis und Wut. Deswegen werden die Beschäftigten mit starken Warnstreiks darauf reagieren", erklärt die Gewerkschaftschefin Christiane Benner. Es gehe darum, Kaufkraft und Zukunft für alle am Standort zu sichern. "Die Arbeitgeber dagegen wollen den Menschen im Ergebnis Geld wegnehmen."