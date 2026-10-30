Weniger als 200.000 neue Wohnungen 2027 und 2028

Da haben sich die Leerverkäufer bei LEG wohl ordentlich in die Bredouille gebracht !





Und zwar haben 3 LV : Marshall Wace LLP, Citadel Advisors LLC und Jupiter Asset Management Limited fett in den letzten Wochen leerverkauft , um natürlich auch hier für maximale Verunsicherung zu sorgen.

Siehe Bundesanzeiger : https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/nlp?5

Das Problem für Sie, die Stücke wurden mit Freude von Aroundtown aufgesaugt und befinden sich nun in festen Händen. Es wurde stetig von den LV versucht die 45 € nach unten zu knacken, aber da standen wohl die Käufer für Aroundtown.

Was nun ? Die LV dürften zu 44,50 bis 46 € masisig geschmissen haben und befinden sich nun quasi schon im Minus mit ihren Positionen. Aktien von LEG im freien Handel werden auch knapp, da durch die 20 % bei Aroundtown und den vielen anderen Fonds die fest halten wohl nur noch rund 40-50 % im freien Verkehr sind. Dazu könnte Aroundtown bis 29,9 % aufstocken.

Die Zinsen sind in Deutschland & USA auch im Rückwärtsgang was absolut positiv für Immowerte ist.

Fazit: Sollte es bei den Zinsen weiter nach unten gehen und sich eine Entsapnnung im Iran zeigen, dann wird es brenzlig für die LV. Anfang November stehen dazu die Zahlen von LEG an, die sicher gut werden , da sich der CEO schon zu den Zinsen und dass man diese sehr gut stemmen kann, gäußert hat. Die Mieten sind weiter gestiegen.

Ich vermute das die LV den Kurs unter 50 € halten wollen der Druck aber stetig größer auf sie werden wird. Platzt der Knoten und die LV müssen eindecken, dann sind nunmehr sehr wenig freie Aktien da, was zu einem mächtigen Short Squeez Richtung 55 € führen kann.

Gerade die ersten 3 LV haben die letzten mächtig leerverkauft !

Marshall Wace LLP 1,68 %

Citadel Advisors LLC 0,64 %

Jupiter Asset Management Limited 0,50 %

CQS (UK) LLP 1,39 %