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    Weniger als 200.000 neue Wohnungen 2027 und 2028

    Prognose

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wohnungsfertigstellungen bleiben 2027 und 2028 niedrig
    • Steigende Baukosten senken die Wohnungsprognose
    • Bau-Turbo löst fehlende Projektfinanzierung nicht
    Prognose - Weniger als 200.000 neue Wohnungen 2027 und 2028
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Beim Wohnungsbau in Deutschland geht es nach Einschätzung des Ifo-Instituts trotz schnellerer Genehmigungen kaum voran. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen werde in den kommenden beiden Jahren jeweils unter 200.000 liegen, prognostizieren die Münchner Wirtschaftsforscher. Die bisherigen Annahmen müssten nach unten korrigiert werden, weil die Baukosten auch als Folge des Iran-Kriegs weiter gestiegen seien, sagte der Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister der "Augsburger Allgemeinen".

    "Wir erwarten, dass auch 2027 und 2028 die Zahl der fertiggestellten Wohnungen jeweils 195.000 Einheiten erreichen wird", sagte der Wirtschaftsforscher. Im Februar hatte das Ifo-Institut noch mit 205.000 Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2027 und 215.000 im Jahr 2028 gerechnet. Nach der jüngsten Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung werden bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt.

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    Wohnungswirtschaft: Bau-Turbo löst Finanzierungsproblem nicht

    In diesem Jahr werde die Zahl wie erwartet auf ein 15-Jahres-Tief von nur noch 185.000 Fertigstellungen sinken, 20.000 weniger als 2025, sagte Dorffmeister. Drei Effekte bremsen den Wohnungsbau seit 2022 besonders stark: "Wir haben einen Preisschock bei den Bauleistungen erlebt, einen Zinsschock bei der Baufinanzierung und zugleich ging die Bauförderung erheblich zurück."

    Die Wohnungswirtschaft wies darauf hin, dass der im vorigen Jahr vom Bund eingeführte "Bau-Turbo" zwar Genehmigungsverfahren beschleunigen könne. "Er löst jedoch nicht das Problem, dass sich viele genehmigte Projekte zu bezahlbaren Mieten schlicht nicht finanzieren lassen", sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko. Auch im sozialen Wohnungsbau werde die Lage schlechter. "Für Familien, junge Menschen und alle, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen, bedeutet das noch weniger Chancen", merkte Gedaschko an./brd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 47,80 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +43,97 %/+62,75 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Goldman Sachs’ gemeldete Kaufoptionen auf 28 % der LEG-Aktien und Spekulationen über weitere Zukäufe durch Aroundtown oder eine Übernahme. Trotz dieser Erwartungen fällt der Kurs weiter. Diskutiert werden ein möglicher Short Squeeze sowie die Gegenposition, dass Leerverkäufe Wandelanleihen absichern. Weitere Themen sind Anleiherenditen, Finanzierungskosten und die anstehenden Zahlen mit Blick auf AFFO und Dividende.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LEG Immobilien eingestellt.

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    dpa-AFX
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