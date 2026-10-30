Weniger als 200.000 neue Wohnungen 2027 und 2028
Prognose
- Wohnungsfertigstellungen bleiben 2027 und 2028 niedrig
- Steigende Baukosten senken die Wohnungsprognose
- Bau-Turbo löst fehlende Projektfinanzierung nicht
AUGSBURG (dpa-AFX) - Beim Wohnungsbau in Deutschland geht es nach Einschätzung des Ifo-Instituts trotz schnellerer Genehmigungen kaum voran. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen werde in den kommenden beiden Jahren jeweils unter 200.000 liegen, prognostizieren die Münchner Wirtschaftsforscher. Die bisherigen Annahmen müssten nach unten korrigiert werden, weil die Baukosten auch als Folge des Iran-Kriegs weiter gestiegen seien, sagte der Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister der "Augsburger Allgemeinen".
"Wir erwarten, dass auch 2027 und 2028 die Zahl der fertiggestellten Wohnungen jeweils 195.000 Einheiten erreichen wird", sagte der Wirtschaftsforscher. Im Februar hatte das Ifo-Institut noch mit 205.000 Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2027 und 215.000 im Jahr 2028 gerechnet. Nach der jüngsten Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung werden bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt.
Wohnungswirtschaft: Bau-Turbo löst Finanzierungsproblem nicht
In diesem Jahr werde die Zahl wie erwartet auf ein 15-Jahres-Tief von nur noch 185.000 Fertigstellungen sinken, 20.000 weniger als 2025, sagte Dorffmeister. Drei Effekte bremsen den Wohnungsbau seit 2022 besonders stark: "Wir haben einen Preisschock bei den Bauleistungen erlebt, einen Zinsschock bei der Baufinanzierung und zugleich ging die Bauförderung erheblich zurück."
Die Wohnungswirtschaft wies darauf hin, dass der im vorigen Jahr vom Bund eingeführte "Bau-Turbo" zwar Genehmigungsverfahren beschleunigen könne. "Er löst jedoch nicht das Problem, dass sich viele genehmigte Projekte zu bezahlbaren Mieten schlicht nicht finanzieren lassen", sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko. Auch im sozialen Wohnungsbau werde die Lage schlechter. "Für Familien, junge Menschen und alle, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen, bedeutet das noch weniger Chancen", merkte Gedaschko an./brd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 47,80 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +43,97 %/+62,75 % bedeutet.
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Da haben sich die Leerverkäufer bei LEG wohl ordentlich in die Bredouille gebracht !
Und zwar haben 3 LV : Marshall Wace LLP, Citadel Advisors LLC und Jupiter Asset Management Limited fett in den letzten Wochen leerverkauft , um natürlich auch hier für maximale Verunsicherung zu sorgen.
Siehe Bundesanzeiger : https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/nlp?5
Das Problem für Sie, die Stücke wurden mit Freude von Aroundtown aufgesaugt und befinden sich nun in festen Händen. Es wurde stetig von den LV versucht die 45 € nach unten zu knacken, aber da standen wohl die Käufer für Aroundtown.
Was nun ? Die LV dürften zu 44,50 bis 46 € masisig geschmissen haben und befinden sich nun quasi schon im Minus mit ihren Positionen. Aktien von LEG im freien Handel werden auch knapp, da durch die 20 % bei Aroundtown und den vielen anderen Fonds die fest halten wohl nur noch rund 40-50 % im freien Verkehr sind. Dazu könnte Aroundtown bis 29,9 % aufstocken.
Die Zinsen sind in Deutschland & USA auch im Rückwärtsgang was absolut positiv für Immowerte ist.
Fazit: Sollte es bei den Zinsen weiter nach unten gehen und sich eine Entsapnnung im Iran zeigen, dann wird es brenzlig für die LV. Anfang November stehen dazu die Zahlen von LEG an, die sicher gut werden , da sich der CEO schon zu den Zinsen und dass man diese sehr gut stemmen kann, gäußert hat. Die Mieten sind weiter gestiegen.
Ich vermute das die LV den Kurs unter 50 € halten wollen der Druck aber stetig größer auf sie werden wird. Platzt der Knoten und die LV müssen eindecken, dann sind nunmehr sehr wenig freie Aktien da, was zu einem mächtigen Short Squeez Richtung 55 € führen kann.
Gerade die ersten 3 LV haben die letzten mächtig leerverkauft !
Marshall Wace LLP 1,68 %
Citadel Advisors LLC 0,64 %
Jupiter Asset Management Limited 0,50 %
CQS (UK) LLP 1,39 %