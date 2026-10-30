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    Blue Cap bestätigt Prognose: Halbjahresbericht 2026 liegt vor

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    Weniger Umsatz, schwächeres Ergebnis – doch Blue Cap hält am Jahresausblick fest. Im ersten Halbjahr 2026 belastete ein Sondereffekt, während Inheco positiv überraschte.

    Blue Cap bestätigt Prognose: Halbjahresbericht 2026 liegt vor
    Foto: Blue Cap AG
    • Blue Cap erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 62,9 Mio. Euro nach 64,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das bereinigte EBITDA sank von 2,8 auf 2,2 Mio. Euro, die Marge von 4,2 auf 3,5 Prozent. Belastend wirkte ein rund 1 Mio. Euro schwerer Sondereffekt, der wirtschaftlich 2025 zuzuordnen ist.
    • Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei soliden 55,0 Prozent.
    • Der indikative Gruppen-NAV fiel gegenüber Ende 2025 von 125,3 auf 118,7 Mio. Euro; der NAV je Aktie beträgt rund 26 Euro. Gleichzeitig stieg der NAV der Segmente um 12,0 Mio. auf 47,6 Mio. Euro.
    • Die Segmententwicklung war uneinheitlich: Industrials steigerte den Umsatz um 7 Prozent auf 38,1 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA sank jedoch um 48 Prozent auf 1,8 Mio. Euro.
    • Business Services verzeichnete einen Umsatzrückgang um 14 Prozent auf 24,8 Mio. Euro und ein um 24 Prozent niedrigeres bereinigtes EBITDA von 1,1 Mio. Euro. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco lagen Umsatz und Ergebnis dagegen deutlich über den Erwartungen.
    • Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose 2026: Konzernumsatz von 170 bis 190 Mio. Euro und bereinigte EBITDA-Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent.


    Blue Cap

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