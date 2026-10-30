Julius Bär startet Aktienrückkauf – was Anleger jetzt wissen sollten
Bis zu 600 Millionen Franken für eigene Aktien: Julius Bär startet am 2. November 2026 ein Rückkaufprogramm. Die erworbenen Titel sollen vernichtet werden.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Julius Bär startet am 2. November 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 600 Millionen.
- Das Programm soll – abhängig von den Marktbedingungen – innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.
- Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange gekauft (Ticker: BAERE SW).
- Die Rückkaufkosten werden während der Programmlaufzeit dem CET1-Kapital belastet.
- Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien mithilfe des von der Generalversammlung genehmigten Kapitalbands zu vernichten.
- Das Kapitalband wurde an der Generalversammlung vom 9. April 2026 genehmigt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 01.02.2027.
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