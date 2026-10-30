FUCHS legt starke Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor
Mehr Umsatz, höhere Margen, angehobene Prognose: FUCHS blickt auf starke neun Monate 2026 zurück – trotz eines deutlich gesunkenen freien Cashflows.
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- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 16 % auf 3,126 Mrd. Euro, vor allem dank höherer Absatzmengen und Inflation.
- Das EBIT erhöhte sich um 25 % auf 409 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 12,1 % auf 13,1 %.
- Das Ergebnis nach Steuern wuchs um 23 % auf 281 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg bei Stamm- und Vorzugsaktien jeweils um 24 %.
- Alle drei Regionen steigerten Umsatz und EBIT: EMEA erzielte 1,816 Mrd. Euro Umsatz, Asien-Pazifik 859 Mio. und Amerika 593 Mio. Euro.
- Der freie Cashflow vor Akquisitionen sank von 181 auf 92 Mio. Euro, insbesondere wegen des inflationsbedingten Aufbaus des Nettoumlaufvermögens.
- FUCHS hob die Jahresprognose an: Erwartet werden nun rund 4,1 Mrd. Euro Umsatz und rund 500 Mio. Euro EBIT.
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