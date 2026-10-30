Dax zum Ende einer starken Woche wohl etwas schwächer
DAX-FLASH
- Schwache US- und Asienbörsen bremsen den Dax
- Dax startet mit leichtem Minus bei 25.991 Punkten
- Wochenplus: 3,2 Prozent, Inflationsdaten im Blick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften den Dax am Freitag in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 25.991 Punkte. Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht.
Es muss sich nun zeigen, ob sich der Dax über der Marke von 26.000 Punkten behaupten kann, nachdem er am Vortag mit 26.106 Zählern auf den höchsten Stand seit Anfang September geklettert war. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenzuwachs von 3,2 Prozent an, Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im Blick stehen am Freitag im Verlauf Inflationsdaten aus Deutschland./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 243,8 auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 445,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +35,36 %/+258,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hör auf zu stänkern, nur weil du nicht in der Lage bist, einen Fehler einzuräumen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
der Super Trader hat noch nicht mitbekommen dass die Amis ab 14.30 handeln ...