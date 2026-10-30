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    AEVIS wächst im Q3 2026: Höhere Preise, starke Auslastung in Top-Häusern

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    Höhere Zimmerpreise treiben das Wachstum von MRH Switzerland: Nach einem moderaten Umsatzplus in den ersten neun Monaten 2026 legte die Hotelgruppe im September deutlich zu.

    AEVIS wächst im Q3 2026: Höhere Preise, starke Auslastung in Top-Häusern
    Foto: adobe.stock.com
    • MRH Switzerland erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von CHF 159,5 Mio., ein Plus von 1,3% gegenüber dem Vorjahr.
    • Die Übernachtungserlöse stiegen um 1,8% auf CHF 95,7 Mio.; der durchschnittliche Zimmerpreis legte um 5,4% auf CHF 607 zu.
    • Der RevPAR erhöhte sich um 5,1% auf CHF 348, während die Zimmerauslastung mit 57,4% stabil blieb.
    • Im September beschleunigte sich das Wachstum: Der Umsatz stieg um 9,2% auf CHF 16,3 Mio.; Zimmerpreis und RevPAR wuchsen um 17,9% beziehungsweise 14,3%.
    • Zu den positiven Ergebnissen trugen unter anderem das Victoria-Jungfrau (+3,5% Umsatz), La Réserve Eden au Lac Zurich (+4,4%) und das AlpenGold Davos (+10,1%) bei.
    • MRH Switzerland setzt nach einem umfangreichen Investitionszyklus auf qualitative Wertsteigerung und höhere Zimmerpreise; das Unternehmen betreibt elf Hotels mit insgesamt 1’180 Zimmern.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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