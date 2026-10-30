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    Binance von Hackern geplündert – über 6 Milliarden Dollar weg

    Größer Krypto-Hack jemals

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    Ein gigantischer Hackerangriff auf Binance erschüttert den Kryptomarkt. Bitcoin und zahlreiche Altcoins brechen ein. Der Schaden erreicht Rekordhöhe.

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    Größer Krypto-Hack jemals - Binance von Hackern geplündert – über 6 Milliarden Dollar weg
    Foto: Dall-E

    Die Kryptowelt steht unter Schock. Ein beispielloser Hackerangriff auf die weltweit größte Kryptobörse Binance hat am Donnerstagabend einen massiven Ausverkauf ausgelöst.

    Am Freitagmorgen notiert Bitcoin 2,05 Prozent tiefer bei 78.564 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung zwischenzeitlich unter die Marke von 77.000 US-Dollar gefallen war. Noch härter trifft es zahlreiche Altcoins. Ethereum verliert 3,38 Prozent auf 2.245 US-Dollar, während XRP um 3,29 Prozent auf 1,25 US-Dollar nachgibt. BNB büßt 5,19 Prozent ein und fällt auf 716 US-Dollar.

    Rekord: 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen

    Das Ausmaß des Angriffs übertrifft alle bisherigen Fälle in der Kryptobranche. Beim bisherigen Rekord-Hack der Kryptobörse Bybit im Februar 2025 wurden digitale Vermögenswerte im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gestohlen.

    Nach Untersuchungen des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs flossen bei dem Angriff auf Binance 6,36 Milliarden US-Dollar über zehn verschiedene Blockchains ab. Besonders betroffen waren Ethereum mit 3,79 Milliarden US-Dollar sowie Bitcoin mit 1,47 Milliarden US-Dollar. Weitere Abflüsse wurden unter anderem auf Tron, Solana und dem XRP Ledger registriert.

    Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hacker über den Laptop eines Binance-Mitarbeiters Zugriff auf interne Systeme erhalten und so unautorisierte Auszahlungen ausgelöst haben. Hinweise auf einen Diebstahl privater Wallet-Schlüssel gebe es bislang nicht.

    Tether und Circle frieren Milliarden ein

    Die Stablecoin-Anbieter reagierten unmittelbar auf den Angriff. Tether-Chef Paolo Ardoino bestätigte zunächst das Einfrieren von mehr als 1,56 Milliarden USDT. Auch Circle sperrte über 800 Millionen USDC in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.

    Weitere Anbieter, darunter Ripple und World Liberty Financial, beteiligten sich an den Maßnahmen. Nach jüngsten Angaben von Binance konnten auf diese Weise bereits 3 Milliarden US-Dollar an betroffenen Vermögenswerten auf der Blockchain eingefroren werden.

    Die Kryptobörse versicherte zugleich, sämtliche Verluste aus eigenen Mitteln und dem SAFU-Sicherheitsfonds zu decken. Kundengelder seien sicher.

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    Nordkorea unter Verdacht

    Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs führt den Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor zurück.

    Dieselbe Gruppe soll bereits für den milliardenschweren Angriff auf Bybit im vergangenen Jahr verantwortlich gewesen sein. Nach Einschätzung der Ermittler deuten insbesondere die Vorbereitung und die verwendeten Transaktionsmuster auf die nordkoreanischen Angreifer hin.

    Eine Bestätigung der Täterschaft durch die Behörden steht allerdings noch aus.

    1,5 Milliarden US-Dollar an Krypto-Positionen liquidiert

    An den Kryptomärkten löste der Sicherheitsvorfall eine Kettenreaktion aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Handelspositionen im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar zwangsweise liquidiert.

    Allein bei Bitcoin summierten sich die Liquidationen auf 468 Millionen US-Dollar. Bei Ethereum waren es weitere 358 Millionen US-Dollar.

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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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