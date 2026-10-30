JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine erhöhten Schätzungen für den Industrie-Recycler spiegelten die erheblichen US-Steuergutschriften in den kommenden Jahren und die daraus resultierende, höhere Wahrscheinlichkeit für Aktienrückkäufe 2027 wider, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. 2026 erwartet er die Ergebnisse in der oberen Hälfte der neuen Unternehmens-Zielspannen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 37,10EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

