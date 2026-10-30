JEFFERIES stuft INTEL CORP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 120 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Halbleiterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Blayne Curtis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Intel komme angesichts der weiter hohen Nachfrage im Servergeschäft mit der Produktion nicht hinterher, während im Geschäft mit den PC-Herstellern der Abbau von Lagerbeständen den Umsatz und die Margen belastet habe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 92,07USD auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 $ , was einem Rückgang von -7,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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